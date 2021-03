Capital Dispositivo de limpieza intensiva en el barrio de La Cañada viernes 05 de marzo de 2021 , 17:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El operativo especial para este domingo alcanza a más de una veintena de calles y espacios públicos, cumpliéndose así el anuncio de alternar este tipo de actuaciones entre la ciudad consolidada y los barrios periféricos Como se había anunciado, alternativamente a los trabajos que se vienen desarrollando en la ciudad consolidada, el dispositivo especial de limpieza intensiva llegará este fin de semana a La Cañada, primera zona periférica que alcanzará el operativo diseñado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, y la empresa concesionaria Entorno Urbano. La concejala de Sostenibilidad Ambiental ha referido esta actuación “en el marco del compromiso anunciado de alternar los trabajos que se vienen desarrollando en zonas de la ciudad consolidada con los barrios periféricos, de forma que se pueda avanzar en la planificación de este dispositivo y llegar, como es el objetivo, a todos los barrios de Almería”. De esta forma, la previsión inicial es la de “actuar al menos durante dos semanas consecutivas sobre el barrio de La Cañada, retomar la limpieza intensiva en la zona de Avenida del Mediterráneo, seguidamente y durante otros dos fines de semana, y volver nuevamente a La Cañada para finalizar allí las actuaciones previstas sobre el barrio”, ha explicado Cobos. Esta primera jornada dominical de limpieza intensiva sobre La Cañada comprende un total de veintidós calles, todas ellas incluidas en el ámbito de actuación delimitado por Carretera Nijar-La Cañada, calle Carlos V, calle Estadio de La Cañada y calle Pío VII. La relación de calles objeto de las tareas de limpieza intensiva este domingo son las siguientes: Calle Carlos V (desde calle Estadio de La Cañada hasta calle Ermita de La Cañada).

Calle Pío VII (desde calle Estadio de La Cañada hasta calle Ermita de La Cañada).

Calle Hermanos Siret

Calle Fray Juan de Baena

Calle Viñicas

Calle Azahara de La Cañada

Calle El Pilar

Plaza Antonio Torres

Calle Don Luis Abad Carretero

Calle Periodista Martimar

Plaza Rogelio Burgos Pérez

Calle José Jesús García

Calle Mariano Álvarez Robles

Calle David de La Cañada

Calle Esparraguera

Calle San Urbano

Calle José Escámez

Calle Andalucía

Calle Estadio de La Cañada

Calle La Noria

Calle Alameda

Calle Travesía Alameda Un fin de semana más la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha pedido la "colaboración" de vecinos y residentes de la zona afectada por estos trabajos , retirando de la vía pública los vehículos, facilitando con ello las tareas de limpieza. Para el buen desarrollo de los trabajo, precediendo el inicio de los mismos, se ha dispuesto de la necesaria señalización viaria sobre las calles en las que se va a actuar, entre las 6 y las 12.00 horas. Una vez más, desde el Ayuntamiento de Almería,se ha querido pedir disculpas por las molestias que este operativo pueda causar, entendiendo como necesarias para el buen desarrollo de las tareas que incluyen barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y 'quitachicles', junto a la participación de operarios y la maquinaria habitual empleada en estas labores.

