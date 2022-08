Capital 70 policías nacionales prestan servicio en la Feria de Almería martes 23 de agosto de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno señala la importancia del despliegue de la Policía Nacional durante la semana grande de Almería El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha saludado esta mañana a parte del dispositivo de Policía Nacional desplegado en la Feria de Almería. Desde el pasado viernes y hasta el domingo 28 de agosto, un total de 70 efectivos de la Comisaría de Policía Nacional, entre ellos agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), velan, mañana, tarde y noche, por el mantenimiento de la seguridad ciudadana en la semana grande de la capital. Martín Fernández, que se ha interesado por la labor que realiza la Policía Nacional durante los días de Feria, ha deseado a los efectivos desplegados que tengan un “buen servicio”, señalando la importancia que tiene el despliegue policial, esencial para garantizar el orden público durante estos días en los que se producen grandes concentraciones de personas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

