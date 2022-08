Sociedad Asesoría académica: qué es y para qué sirve Escucha la noticia La asesoría académica reúne una serie de prácticas pedagógicas y de interacción con los alumnos para mejorar sus resultados, de acuerdo con sus posibilidades, objetivos y experiencia. Su finalidad es llevar el aprendizaje a un nivel que supere el marco formativo reglado, de manera que sirva al alumno más allá del momento y el lugar en los que está cursando sus estudios. En muchas universidades estadounidenses, la asesoría académica (Academic Advising) es una práctica histórica, avalada por un marco teórico y ético, que cuenta con una serie de prácticas y aspectos legales reglados. Incluso existe una Asociación Nacional de Asesoramiento Académico (NACADA). ¿Para qué sirve un asesor académico? Un consejero o asesor académico no es solo una figura de autoridad. Se trata de un profesional formado, que ofrece sus servicios a los estudiantes en momentos decisivos de su proyecto educativo. Entre las funciones de un asesor académico están: Orientación Apoyo personalizado Resolución de dudas Información complementaria Acompañamiento en el proceso formativo La situación en España es muy diferente a la de otros países, sin que por el momento las universidades ofrezcan una figura como la del asesor académico a sus estudiantes. Si bien muchos tutores y coordinadores realizan esta tarea para con sus estudiantes, llama la atención cómo el cargo de profesional encargado de ejercer de consejero, desaparece tras la secundaria. Objetivos del Asesoramiento Académico El objetivo principal de un asesor académico es apoyar de manera individualizada a los estudiantes en su proceso formativo. No se trata solo de conseguir que aprueben, sino de que, de manera consciente e independiente, sean capaces de generar sus propias estrategias autónomas de aprendizaje a partir de quiénes son: Sus habilidades y experiencias previas. Sus pretensiones hacia el futuro. Sus medios en el momento presente. Un asesor académico explica cómo formarse no solo en el ámbito educativo, sino también a través de la experiencia: con actividades significativas que el alumno puede buscar fuera del campus o generar por sí mismo. También debe hacer más fácil la relación del alumno con la institución educativa a la que pertenece, explicando los procedimientos y opciones respecto a la gestión académica. Asesoría para la realización del TFG y TFM Uno de los momentos clave en los que los alumnos de formación superior sienten que necesitan asesoría académica, es la realización del trabajo final de Grado o Máster. La mayoría se sienten frustrados ante la desorientación que sufren al tener que enfrentarse a un tipo de trabajo que nunca han realizado antes. Tal y como constan en este sitio web, tampoco comprenden cómo deben abordar la realización de un trabajo de investigación, ni las motivaciones que hay tras los cambios sugeridos por sus tutores tras cada revisión. De hecho, la mayoría de alumnos de TFG y TFM que buscan ayuda para la realización de sus investigaciones, lo hacen movidos por la preocupación de no estar al nivel de las expectativas. No se trata tanto de comprar un trabajo para presentarlo y aprobar, como de que alguien les explique cómo hacer el trabajo y presentarlo adecuadamente: un asesor académico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)