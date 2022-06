Sucesos 8 detenidos por celebrar matrimonios de conveniencia en Almería martes 14 de junio de 2022 , 13:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los interesados eran ciudadanos de nacionalidad nigeriana que solicitaban la Tarjeta Temporal de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea La Oficina de Extranjería de Almería puso en conocimiento de la Comisaría Provincial, el hecho de haber recibido varias solicitudes de Tarjetas de Residencia Temporal de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea, aportando como vínculo entre el interesado y la ciudadana de la UE certificados de matrimonio de Italia, Suecia, Bulgaria, Francia y España. El grupo especializado en esta materia comenzaba entonces una investigación ante los indicios de posibles irregularidades en la documentación adjuntada a los expedientes, pudiendo tratarse de matrimonios de conveniencia para obtener una residencia de forma fraudulenta. Las pesquisas policiales llevaron a comprobar que ninguno de los solicitantes de las tarjetas residía en el domicilio que aportaba como domicilio habitual. La investigación ha concluido con la detención de ocho personas, siete hombres de nacionalidad nigeriana y una mujer de nacionalidad húngara. Los detenidos han pasado a disposición judicial acusados de un delito de falsedad documental. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

