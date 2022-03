Capital 8 DE MARZO 8 mujeres almerienses reconocidas por el Ayuntamiento en el 8M martes 08 de marzo de 2022 , 18:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha presidido el acto institucional del Ayuntamiento en el que se ha reconocido “el mérito, la capacidad y la lucha por los valores de igualdad” de ocho mujeres En el Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha reafirmado el compromiso municipal y ha convocado a la sociedad almeriense a que “sigamos avanzando juntos, mujeres y hombres, para seguir alcanzando metas, superando barreras y rompiendo techos de cristal”. Lo ha hecho durante el acto de entrega de los Galardones 8M, celebrado en el Salón de Plenos y con el que el Ayuntamiento de Almería ha reconocido “el mérito, la capacidad y la lucha por los valores de igualdad de ochos mujeres”. El primer edil ha incidido en que “no habrá verdadera igualdad mientras haya mujeres que sigan muriendo asesinadas, mientras que las mujeres vean amenazadas su vida”. Por ello, ha ratificado que desde el Ayuntamiento se seguirá luchando contra la violencia de género, apostando por programas de empleo y promoviendo la conciliación y la corresponsabilidad laboral. Antes de referirse a las galardonadas de este año, el alcalde ha tenido unas palabras hacia una de las premiadas del año pasado, la periodista Aurelia Francisca Roka Botey, fallecida hace unos meses: “En su memoria, y en la de tantas mujeres que luchan a diario contra la enfermedad, nuestro recuerdo y cariño”. Premios Día de la Mujer 2022 Con este acto, que ha abierto y cerrado la cantante Luz Negrillo y el pianista Miguel Ángel Rosales y al que han asistido representantes de todas las administraciones, el Ayuntamiento de Almería ha venido a reconocer el papel de la mujer en la sociedad y a subrayar el compromiso municipal de trabajar en favor una igualdad real y efectiva. Tras lograr el consenso del Consejo Local de la Mujer, las mujeres premiadas este año por el Ayuntamiento de Almería han sido: Áurea Martínez Navarro (Trayectoria profesional), María del Mar García Beltrán (solidaridad), la Unión Deportiva Almería Femenino (Deporte), Maribel Ramírez Álvarez (Lucha por la igualdad), María Jesús Recio Irigoyen (Comunicación y difusión), Josefa Masegosa Gallego (Investigación), Susana Márquez Pérez (Emprendimiento) y Loles Peña Ruiz (Cultura y Educación). Todas ellas han recibido una pequeña escultura que representa la Victoria de Samotracia, diosa alada de la Grecia clásica, y a todas ellas, Fernández-Pacheco las ha felicitado y les ha agradecido su compromiso con la igualdad, “una igualdad que es puente, nunca frontera. Manifiesto 8M En el marco del acto de entrega de galardones por el Día Internacional de la Mujer, la periodista Áurea Martínez Navarro, galardonada con en la categoría de Trayectoria profesional, ha dado lectura a la Declaración Institucional del Consejo Sectorial de la Mujer. En esa declaración ponen de manifiesto que aunque “España está a la vanguardia de la igualdad real entre mujeres y hombres”, la lucha por la igualdad es “una batalla que hay que ganar los 365 día del año” y es responsabilidad “de toda la sociedad”. En este sentido, reconocen que “es preciso avanzar hacia una sociedad más justa, participativa e igualitaria” y alertan de que “la pandemia está ocasionando un impacto negativo en los derechos de las mujeres” y que “es fundamental visibilizar y valorar el trabajo de cuidado no remunerado”, además, de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, así como dotar a las Entidades Locales de los medios necesario para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. BREVE CURRICULUM DE LAS PREMIADAS Categoría Trayectoria profesional: Áurea Martínez Navarro. Redactora en Radio Juventud y Corresponsal de RNE y de la Agencia EFECIFRA. Entre otros trabajos, fue la primera mujer periodista en llegar al lugar del suceso e informar sobre el accidente nuclear de Palomares, y también cubrió el suceso del derrumbamiento del edificio Azorín. Además, ha realizado una importantísima labor dentro de la Asociación Española Contra el Cáncer. Categoría Solidaridad: María del Mar García Beltrán. Ingeniera Superior Química y Master en biotecnología alimentaria. Docente, formadora, gerente de la empresa ‘Almeriune’, ha sido secretaria de la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Salle-Virgen del Mar. Desde hace dos años es la Presidenta de la Fundación Poco Frecuente cuya labor está dirigida a prestar apoyo y ayuda a familias con enfermedades raras y recaudar fondos para su investigación. Categoría Deporte: Unión Deportiva Almería Femenino. Club de fútbol femenino de la ciudad de Almería. Compite en la actualidad en el Grupo 4 de la Primera Nacional Femenina de España y cuenta con un filial en Segunda Andaluza. A pesar de su juventud, comenzó en 2018, ya cuenta con numerosos trofeos. Categoría Lucha por la igualdad: Maribel Ramírez Álvarez. Vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería. Doctora por la Universidad de Almería en Matemáticas y Profesora titular de la misma. Fue una de las impulsoras de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Almería y en acciones para la inserción de la perspectiva de género en los estudios universitario. Promotora del proyecto ‘Almería Unida contra Violencia de Género’ y por ‘Almería Unida por la Igualdad’, que aglutina a todas las administraciones e instituciones que en la capital trabajar por la mujer. Categoría Comunicación y difusión: María Jesús Recio Irigoyen. Periodista y presentadora del programa ‘Canal Sur Mediodía Almería’, de Canal Sur Radio. Encontró en el voluntariado una forma de canalizar sus inquietudes sociales. Desde 1990 colabora con ‘Save the Children’ como profesora de atención domiciliaria a niños y niñas enfermos y actualmente forma parte de la Junta Directiva de Proyecto Hombre Almería. Categoría Investigación: Josefa Masegosa Gallego. Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. En la actualidad es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ha sido Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Categoría Emprendimiento: Susana Márquez Pérez. Profesional dedicada al Interiorismo textil, se ha consolidado con éxito gracias a realizar grandes proyectos para hoteles, residencias, Diputación, el Ayuntamiento, empresas y viviendas particulares. En 2015 decide crear el primer Estudio de Decoración y Diseño Textil en Almería. Con la colaboración de ALMUR ha subrayado la importancia de la mujer en el mundo laboral y la implantación de planes de igualdad. Categoría Cultura y educación: Loles Peña Ruiz. Alma máter del Festival de Cine y Televisión Cinejoven, que se consolida durante cinco años como una cita importante para la cultura almeriense. Ha sido presidenta también de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) y es miembro activa de la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales (AAMMA). Además, tiene su propio sello, ‘La Pañoleta Films’, donde ejerce de directora de producción y también del estudio de sonido ‘Órbita Estudio’ en el que se dedican, entre otras, a la accesibilidad universal, la postproducción de sonido y los audiolibros. Desde 2018 es la jefa de comunicación de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.