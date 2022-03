Capital El Ayuntamiento está dispuesto a poner ya lo que le queda para el soterramiento martes 08 de marzo de 2022 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco: “Estamos en disposición de firmar y poner ya toda la cantidad que corresponde al Ayuntamiento para el soterramiento integral” El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado hoy que el Ayuntamiento de Almería tiene disponibilidad presupuestaria para hacer frente a la aportación correspondiente que permita la ejecución de la segunda fase de las obras del soterramiento. “En el momento que se llegue a un acuerdo económico, en una actuación que somos conscientes se va a prolongar durante varios años, el Ayuntamiento, haciendo una vez más su tarea, dispone de los recursos necesarios para hacer la aportación íntegra, en cuanto se firme el convenio”, ha explicado Fernández-Pacheco interpelado hoy sobre los avances respecto de la redacción del proyecto y la financiación de esta actuación. En este sentido, ha recordado que el Ayuntamiento adquirió un compromiso de financiación para este proyecto en la que asumía una cuantía de treinta millones de euros, de los cuáles ya ha aportado una parte, casi diez millones, permitiendo entre otras actuaciones dentro del proyecto la eliminación y soterramiento del paso a nivel de El Puche. “En base al primer convenio que se firmó quedaría una aportación municipal de veinte millones, que estamos trabajando para que sean menos vía fodos europeos. Esa cantidad estarmos en disposición de ponerla ahora mismo, integra, y que la ciudad de Almería vuelva a ser, una vez más, la primera administración que cumpla con el AVE y con el compromiso dado con los almerienses”, ha explicado Fernández-Pacheco El mejor soterramiento “Queremos el mejor soterramiento, lo queremos cuanto antes y que cueste lo mínimo posible a los almerienses”, ha defendido el primer edil, en un proceso de negociación abierto en el seno de la Sociedad, participada además de por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y ADIF, donde el Consistorio ha elevado un planteamiento de financianción para esta obra “coherente, lógico y sensato” relativo al uso de los fondos públicos y la aportación que pueda llegar de los fondos europeos. “Somos optimistas”, ha expresado respecto de esa propuesta, confiando en que se pueda alcanzar pronto un acuerdo satisfactorio para todas las partes y plasmar el mismo sobre un documento que pueda firmarse “cuanto antes. Por nuestra parte, estamos en disposición de poner toda la cantidad de recursos económicos que al Ayuntameinto corresponda para el soterrameinto integral, el año que viene si hace falta”. “La apuesta municipal por la ejecución de este proyecto es indudable. No hay una actuación más urgente para la ciudad de Almería que el AVE llegue al centro de la ciudad y que lo haga de forma soterrada”, ha exigido nuevamente Fernández-Pacheco insistiendo en que esta infraestructura es una necesidad “perentoria y urgente. La ciudad y la provincia de Almería necesitan tener el AVE ya. No hay factor limitante más importante para el desarrollo económico, social, turístico, agroalimentario o de cualquier índole que el déficit de comunicaciones”. Una necesidad también evaluada en términos urbanísticos y de ciudad, reclamando para ello “que la ciudad goce de actuaciones urbanísticas del estilo de otras ciudades de nuestro entorno o, dicho de otro modo, que seamos capaces mediante esta actuación de cicatrizar la herida abierta que supone la vía del tren dividiendo Almería en dos. Queremos cambiar vías de tren por un bulevar, una zona verde, que elimine esa herida abierta”, ha reclamado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

