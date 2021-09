8.300 menores de tres años inician el curso de Educación Infantil de Almería

miércoles 01 de septiembre de 2021

El delegado de Educación inaugura el curso escolar para el alumnado de 0 a 3 años en la Escuela Infantil La Alcazaba







Más de 8.300 menores de tres años inician el curso escolar 2021/22 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Almería, así lo ha asegurado el delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jiménez Rosales, durante su visita a la Escuela Infantil La Alcazaba en el barrio almeriense de El Puche. Este curso, la provincia de Almería cuenta con 224 centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, cuatro más que el año anterior.



Durante su visita, Jiménez ha estado acompañado por la directora de la Escuela Infantil La Alcazaba, M.ª del Socorro Ortuño Moreno, quien ha asegurado que comienzan este nuevo curso “cargados de ilusión y de expectativas”. Por su parte, el delegado ha deseado “un feliz inicio de curso a toda la comunidad educativa” y ha agradecido, una vez más, “el enorme esfuerzo realizado por todos sus miembros”.



En declaraciones a los periodistas, el delegado ha informado de que hay una tendencia al alza en las matriculaciones en el primer ciclo de Infantil, que según las previsiones de la Consejería podrían alcanzar más de 10.000 en nuestra provincia, cifra que corresponde a antes de la pandemia. En este sentido, ha recordado que continúa abierto el plazo para solicitar plaza para alguno de los centros y ha animado a las familias a que escolaricen a sus hijos e hijas porque se trata de una etapa de carácter educativo y no solo asistencial.



Asimismo, Jiménez ha explicado que la Consejería de Educación y Deporte envió el pasado mes de julio a los centros que imparten primer ciclo de Infantil sostenidos con fondos públicos unas instrucciones relativas a su organización para el curso escolar 2021/22, “muy similares a las del curso anterior y que tienen como objetivo establecer medidas para que los procesos de enseñanza-aprendizaje así como los asistenciales se desarrollen con seguridad durante el curso, en el marco de las recomendaciones sanitarias”. El delegado ha hecho hincapié en el trabajo que sigue realizando el personal de estos centros para que los más pequeños regresen a las aulas en un entorno seguro. Así, cada centro ha elaborado un protocolo de actuación COVID-19 que ha contado con el asesoramiento y apoyo del servicio de Inspección de la Cosejería.



Entre las medidas puestas en marcha en estos centros destaca que las clases se organizarán en grupos de convivencia escolar, los centros organizarán las entradas y salidas para evitar las aglomeraciones, tras la entrada de los menores se procederá al lavado de las manos con agua y jabón y deberán ir directamente a su aula y de ella a la salida cuando finalice su jornada.



Cada grupo de convivencia comerá preferentemente en sus aulas y, si lo hicieran en el comedor, este no podrá ser utilizado por más de un grupo al mismo tiempo, garantizando la limpieza y desinfección del mismo entre turnos. Sobre las salidas al patio, a cada grupo se le asignará tiempo para jugar al aire libre. Las instrucciones también incluyen recomendaciones para los momentos de sueño y descanso de los niños y niñas, para el cambio de pañal, medidas previas para los padres y madres como medir la temperatura del menor antes de salir de casa e indicaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro.





Mejora de la financiación

Por otra parte, Antonio Jiménez ha subrayado que el presupuesto de este Gobierno destinado al primer ciclo de Educación Infantil ha aumentado hasta los 323 millones de euros, a pesar que desde 2018 ha habido casi 7.000 nacimientos menos, ha afirmado.



La Educación Infantil se considera en nuestra Comunidad una etapa de carácter educativo y no solo asistencial, de escolarización voluntaria y organizada en dos ciclos de tres cursos cada uno. Con el fin de facilitar al máximo la compatibilidad entre vida laboral y familiar, los centros que imparten el Primer Ciclo de Educación Infantil ofrecen su servicio de lunes a viernes todos los días no festivos del año, excepto el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas y, en el caso de que oferten el servicio de taller de juegos, hasta las 20.00 horas



Andalucía es la cuarta comunidad con mayor tasa de escolarización de este alumnado con un 48% aproximadamente, un valor que supera con creces las recomendaciones de la Unión Europea para este año 2021 y que se sitúa en una tasa de cobertura superior al 33%. La escolarización en esta etapa educativa no obligatoria está considerada esencial en el desarrollo cognitivo de los niños y con repercusión directa en su futuro rendimiento académico, además de suponer una importante medida para la conciliación familiar.