Almería 800.000 euros de presupuesto para el Consorcio de Residuos Sector II lunes 01 de febrero de 2021 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Junta General de la entidad se ha celebrado esta mañana para aprobar el presupuesto del próximo año entre otros puntos en su orden del día. En una nueva convocatoria telemática debido a la situación de pandemia por Covid-19, se ha celebrado esta mañana la sesión ordinaria de la Junta General del Consorcio con un orden del día intenso e importante, con la aprobación del presupuesto para este año. Presupuesto para 2021 de 800.000 euros Tras aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 con un remanente líquido de tesorería de 1.023.484, 24 euros, a fin del ejercicio, se han tratado varios puntos, entre ellos la aprobación del presupuesto del ejercicio económico 2021, que asciende a un total de 799.277,60 euros y que se encuentra nivelado en cuanto a ingresos y gastos sin presentar déficit inicial. Este nuevo presupuesto, que ha salido adelante con los votos a favor de los municipios gobernados por alcaldes del PP y la abstención de los alcaldes del PSOE, incluye además como novedades inversiones relativas a mejoras en la Planta de Recuperación y compostaje de Gádor, inversiones en nuevos contenedores para la recogida de cápsulas de café en todos los municipios consorciados. Cabe destacar la apuesta por la continuidad en la realización de campañas ambientales que redunden en una mayor concienciación y sensibilización de todos los vecinos de los 49 municipios pertenecientes al CRSII. Se ha aprobado también el Convenio de colaboración entre este Consorcio, el Consorcio de Residuos del Poniente Almeriense y la Excma. Diputación provincial de Almería para la financiación y contratación de los servicios, con el objeto de poner en marcha la renovación de la Planta de Tratamiento de residuos de Gádor. Mediante la firma de este Convenio se procederá a iniciar los trabajos de preparación del nuevo contrato de gestión de esta Planta. Gestión de los residuos de ropa usada y aceite doméstico Otro de los asuntos abordados y que se ha aprobado ha sido los Pliegos para la adjudicación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de los residuos de ropa usada, calzado y textiles en general así como de aceite doméstico usado en todo el ámbito territorial del Consorcio. Estos pliegos vienen a mejorar sustancialmente a los anteriores, perfeccionando aspectos importantes del servicio como el número de limpiezas, el uso de vehículos no contaminantes, incrementando las realización de campañas informativas, la puesta a disposición de los ciudadanos de un servicio 24 h de atención al usuario y, especialmente, se otorga al Consorcio un mayor poder de control y fiscalización de las empresas concesionarias que redundará sin lugar a dudas en un incremento de la calidad de los servicios prestados. El presidente del Consorcio, Ismael Torres, ha mostrado su satisfacción por estar consiguiendo los objetivos que se marcó al comienzo de su presidencia ‘haciendo de esta etapa una oportunidad de modernización y cambio en la forma en la gestión de residuos, y por supuesto conseguir una gestión saneada y fructífera económicamente. Hemos conseguido liquidar deudas importante que venían de antiguo y poner el contador a cero para poder avanzar y mejorar el servicio a la ciudadanía, que es nuestra prioridad’. Jorge Velázquez, Gerente de la entidad ha querido remarcar en un resumen de los que ha sido esta Junta que ‘se trata de unos presupuestos inversores y con miras de futuro, un convenio que pone de manifiesto las mejoras y avances de la planta para este año y unos pliegos para prestar servicios de mayor calidad a todos los municipios consorciados. La junta general del día de hoy ha sido muy importante de cara a la gestión del Consorcio en este año’. Como es habitual, el CSRII ha querido dejar patente su gran compromiso para contribuir al desarrollo sostenible y ser parte activa en la lucha contra el cambio climático a través de todas las campañas y acciones que diseña y lleva a cabo, apoyando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, en las actuales circunstancias está comprometido con la intensificación en las labores de limpieza y desinfección que suponen una alto grado de implicación en la lucha contra la pandemia mundial por Covid-19. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

