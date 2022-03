Capital 8M: El Ayuntamiento reconoce la trayectoria de ocho mujeres e inaugura el tercer Centro de la Mujer martes 01 de marzo de 2022 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación, Paola Laynez, ha desvelado los nombres de las galardonadas en este Día Internacional de la Mujer y las más de una decena de actividades programadas ‘Por su futuro, igualdad hoy’. Este es el lema bajo el que este año el Ayuntamiento de Almería conmemora el Día Internacional de la Mujer y reivindica la igualdad a través de un programa que, tal y como ha desvelado hoy la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, cuenta con más de una decena de actividades, entre las que destaca, sin duda, el acto de institucional de entrega de galardones a ocho mujeres por “sus méritos, capacidades y lucha en favor de la igualdad” y la inauguración el próximo 8M del tercer Centro de la Mujer de la ciudad, ubicado en el barrio de Los Molinos, en el antiguo edificio de Protección Civil, recientemente restaurado. A cargo del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, será el próximo día 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer, cuando tenga lugar la inauguración de este espacio por el que, según las estimaciones del área, pasen alrededor de 300 personas cada día para formarse y divertirse. Un servicio municipal que cuenta con dos centros más, en la calle Terriza y en Cortijo Grande, que tiene ya más de 13.300 usuarios, hombres y mujeres, desde que abriera sus puertas en 2005. “Estamos convencidos de que le damos el mejor uso a este edificio y estamos muy ilusionados de abrir, por fin, sus puertas”, ha señalado Laynez, que ha indicado que “ahora se abrirá un plazo de información y, previsiblemente, después de Semana Santa empezarán los cursos y talleres”.

Galardones 8M Posteriormente, a las 11.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento será cuanto tenga también lugar el tradicional acto institucional de entrega de galardones. Unas distinciones cuyos nombres han sido consensuados en el seno del Consejo Local de la Mujer. Las galardonadas son: Categoría Trayectoria profesional: Áurea Martínez Navarro. Redactora en Radio Juventud y Corresponsal de RNE y de la Agencia EFECIFRA. Entre otros trabajos, fue la primera mujer periodista en llegar al lugar del suceso e informar sobre el accidente nuclear de Palomares, y también cubrió el suceso del derrumbamiento del edificio Azorín. Además, ha realizado una importantísima labor dentro de la Asociación Española Contra el Cáncer. Categoría Solidaridad: María del Mar García Beltrán. Ingeniera Superior Química y Master en biotecnología alimentaria. Docente, formadora, gerente de la empresa ‘Almeriune’, ha sido secretaria de la Asociación de Padres y Madres del Colegio La Salle-Virgen del Mar. Desde hace dos años es la Presidenta de la Fundación Poco Frecuente cuya labor está dirigida a prestar apoyo y ayuda a familias con enfermedades raras y recaudar fondos para su investigación. Categoría Deporte: Unión Deportiva Almería Femenino. Club de fútbol femenino de la ciudad de Almería. Compite en la actualidad en el Grupo 4 de la Primera Nacional Femenina de España y cuenta con un filial en Segunda Andaluza. A pesar de su juventud, comenzó en 2018, ya cuenta con numerosos trofeos. Categoría Lucha por la igualdad: Maribel Ramírez Álvarez. Vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería. Doctora por la Universidad de Almería en Matemáticas y Profesora titular de la misma. Fue una de las impulsoras de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Almería y en acciones para la inserción de la perspectiva de género en los estudios universitario. Promotora del proyecto ‘Almería Unida contra Violencia de Género’ y por ‘Almería Unida por la Igualdad’, que aglutina a todas las administraciones e instituciones que en la capital trabajar por la mujer. Categoría Comunicación y difusión: María Jesús Recio Irigoyen. Periodista y presentadora del programa ‘Almería en hora Sur’, de Canal Sur Radio. Encontró en el voluntariado una forma de canalizar esa inquietud. Desde 1990 colabora con ‘Save the Children’ como profesora de atención domiciliaria a niños y niñas enfermos y actualmente forma parte de la Junta Directiva de Proyecto Hombre Almería. Categoría Investigación: Josefa Masegosa Gallego. Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. En la actualidad es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Ha sido Presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Categoría Emprendimiento: Susana Márquez Pérez. Profesional dedicada al Interiorismo textil, se ha consolidado con éxito gracias a realizar grandes proyectos para hoteles, residencias, Diputación, el Ayuntamiento, empresas y viviendas particulares. En 2015 decide crear el primer Estudio de Decoración y Diseño Textil en Almería. Con la colaboración de ALMUR ha subrayado la importancia de la mujer en el mundo laboral y la implantación de planes de igualdad. Categoría Cultura y educación: Loles Peña Ruiz. Alma máter del Festival de Cine y Televisión Cinejoven, que se consolida durante cinco años como una cita importante para la cultura almeriense. Ha sido presidenta también de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) y es miembro activa de la Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales (AAMMA). Además, tiene su propio sello, ‘La Pañoleta Films’, donde ejerce de directora de producción y también del estudio de sonido ‘Órbita Estudio’ en el que se dedican, entre otras, a la accesibilidad universal, la postproducción de sonido y los audiolibros. Desde 2018 es la jefa de comunicación de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (ASALSIDO). En el acto se procederá a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer y actuará la cantante Mari Luz Negrillo. Igualdad desde todos los ámbitos

“Desde el Ayuntamiento trabajamos la igualdad de forma continuada a lo largo de todo el año y de forma transversal en todas y cada una de las áreas, por eso hemos preparado un programa de actividades que tocan un buen número de sectores diferentes”, ha resaltado Laynez. La primera cita de este 8M se celebró este pasado sábado 26 con el espectáculo ‘Cara B. Flamenco por la igualdad’ en el Auditorio Maestro Padilla. Un actividad que “ha vuelto a contar con el respaldo del público”, ha señalado la edil. La siguiente actividad será este miércoles 2 de marzo, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios ‘AJE Almería’. Se trata del encuentro ‘AJE en Femenino’, un programa que tiene como objetivo poner en valor el talento femenino y dar voz a la gran labor de muchas mujeres. Tendrá lugar las 18.00 horas, en el Museo de la Guitarra, y la invitada será María Dolores Morales, socia fundadora y directora general de BIOSABOR. Para asistir, hay que mandar un email a [email protected]. El 4 de marzo se celebrará la primera masterclass de Flamenco por la Igualdad, a cargo de la bailaora Azahara Herrera, en la Plaza de la Catedral, a las 17.30 horas. Un taller gratuito que se repetirá todos los viernes de marzo, es decir, el 4, 11, 18 y 25 de marzo. El domingo 6 de marzo vuelve la novena edición de la Carrera de la Mujer tras un año de paréntesis por el COVID. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 3 a través de www.cdnexa.es y en www.mujeralmeria.es. Los dorsales están limitados a 1.000, y a 300 en la carrera infantil. Como novedad, se ha incorporado una nueva categoría, la de Marcha Nórdica; y todos los beneficios de esta edición serán para la asociación de mujeres socias cooperativistas del agro almeriense GEA. Los días 7 y 8 de marzo se iluminarán de color violeta las principales fuentes de la ciudad en un acto con el resto de instituciones para visibilizar ‘Almería unida por la igualdad’. Este acto será a las 20.00 horas en la Fuentes de los Delfines del Parque Nicolás Salmerón. Trabajando la igualdad con los más jóvenes Ya el jueves 10 de marzo, a las 11.00 horas, se celebrará el III Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad’ en la Escuela de Artes. En esta edición, los alumnos participantes de los centros escolares de infantil, primaria y secundaria, han tenido que diseñar una funda de móvil con la temática de igualdad. Una iniciativa realizada en colaboración con el IES Maestro Padilla, a través de su proyecto “Universo: Mujer tenías que ser”. El viernes 11 de marzo, a las 9.00 horas, el IES Celia Viñas acogerá la charla ‘Emprendimiento femenino en el sector agroturístico’, en colaboración de Almur. Será a cargo de María Dolores Gómez Ferrón, gerente de la empresa Clisol Agro y galardonada con la Medalla de Andalucía en 2013. Música, arte y audiovisual En colaboración del Área de Cultura y Educación, también hay propuestas para este 8M que unen cultura e igualdad. El 6 de marzo, la Orquesta Ciudad de Almería ofrecerá su concierto de temporada con motivo del Día de la Mujer: ‘Flores para Concha’, en homenaje a la actriz, Concha Robles, de cuyo asesinato a cargo de su ex marido, en plena representación teatral en el Cervantes, se han cumplido en enero cien años. Será en el Auditorio Maestro Padilla, a las 19.30 horas. Las entradas están a la venta en www.almeriaculturaentradas.es. Y el 8 de marzo, se celebrará también en el Auditorio Maestro Padilla la presentación oficial del documental ‘Legionarias’, en el que se muestra el día a día de una mujer legionaria y servirá como homenaje a todas las mujeres que desde hace más de 30 años sirven en La Legión. Será a las 19.00 horas. Además, cabe recordar que hasta el 8 de marzo se puede disfrutar de la exposición ‘Mujer y Arte’ en la Sala Perceval del Museo de Arte de Almería- Espacio 2. “Tenemos por delante más de una decena de actividades con las que reivindicar lo que es de justicia, que todos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, somos iguales y que, mientras no haya una igualdad real y efectiva, no habrá una democracia plena ni una sociedad madura”, ha concluido paola Laynez, invitando a todos los almeriensese a participar de este programa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

