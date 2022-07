Economía 9 municipios de Almería a por la Bandera Verde de la sostenibilidad hostelera martes 12 de julio de 2022 , 10:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Banderas Verdes: se consolida el movimiento a favor de la sostenibilidad en nuestras costas Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, lanza la tercera edición del Movimiento Banderas Verdes. Esta iniciativa tiene como objetivo galardonar el esfuerzo de los más de 600 establecimientos hosteleros de la provincia y el activismo de 9 de sus municipios por la sostenibilidad durante el verano, en especial en lo relativo a la gestión correcta de sus residuos. Las localidades participantes del resto de Andalucía, hasta los propios municipios almerienses, tratarán de arrebatar sus Banderas Verdes al Ayuntamiento de Almería, que junto a Mojácar, fueron los ayuntamientos galardonados en la última edición de Banderas Verdes en Andalucía. Además de estos dos, el resto de participantes de la provincia de Almería son: Adra, Carboneras, Cuevas de Almanzora, Garrucha, Níjar, Pulpí y Roquetas de Mar. La campaña contempla acciones para dar respuesta al notable incremento de la generación de residuos de envases de vidrio en zonas costeras ocasionado por el turismo estival. En verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y un 50% de ellos se genera directamente en el sector hostelero, por lo que su implicación es clave para generar una transición real hacia un modelo más circular y descarbonizado. I Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera en nuestras costas Ecovidrio ha puesto en marcha el primer estudio de campo para conocer el nivel de implantación de las medidas de sostenibilidad que aplican los bares y restaurantes costeros en toda Andalucía. Las encuestas las realizarán educadores ambientales de forma presencial durante el mes de julio y alcanzará un universo de 608 establecimientos entre bares, chiringuitos y restaurantes de Almería. Algunos de los ámbitos que se analizarán serán la gestión eficiente de los residuos, la eficiencia energética o el consumo responsable. En un contexto de emergencia climática, será posible contar con una fotografía del sector en este ámbito y compartir casos de éxito y buenas prácticas escalables. Al finalizar la temporada, Ecovidrio premiará a los tres establecimientos de Andalucía más maduros en la gestión ambiental de su actividad. Banderas Verdes: se consolida el movimiento a favor de la sostenibilidad en nuestras costas Banderas Verdes se consolida como una de las iniciativas clave de la alianza de Ecovidrio con la hostelería. De hecho, a nivel nacional, esta campaña se desarrolla en 144 municipios costeros, de cinco comunidades autónomas diferentes y cuenta con la participación de casi 15.000 establecimientos. En total, al cierre de cada edición se entregarán ocho Banderas Verdes en todo el Estado. Almería, Mojácar, Castelldefels, Torroella de Montgrí – l’Estartit, El Campello, Calp, Cartagena y Sant Antoni de Portmany fueron los ocho reconocidos por su activismo en favor de la economía circular y la recuperación verde el año pasado y competirán por revalidar el reconocimiento. Gracias al movimiento Banderas Verdes en 2021 se recogieron 31.045 toneladas de envases de vidrio, en las 127 localidades costeras participantes, cuyo posterior reciclado logró evitar la emisión de 17.700 toneladas de CO2, tales como retirar 8.000 coches de la circulación durante un año. La competición por la Bandera Verde: sistema de puntuación La competición por las banderas verdes de Ecovidrio cuenta con un sistema de puntuación que valora aspectos como el aumento del volumen en la recogida selectiva de envases de vidrio del municipio, el porcentaje de hostelería local participante y su colaboración para lograr los objetivos, y el compromiso adquirido por los consistorios locales para fomentar la campaña entre la hostelería y darle difusión a la misma ante la ciudadanía y visitantes. Con el fin de facilitar a todos los hosteleros su labor, Ecovidrio reforzará la contenerización y entregará medios de manera gratuita para el transporte de los residuos. Con un equipo sobre el terreno formado por casi 100 personas, la entidad recorrerá uno a uno los establecimientos para ofrecer formación ambiental y fomentar medidas de economía circular entre los participantes. Además, realizará un control de los volúmenes de llenado para reforzar las rutas de recogida si es necesario. El reciclaje de envases de vidrio en Almería En 2021, los ciudadanos de la provincia de Almería depositaron en los contenedores verdes un total de 7.736 toneladas de envases de vidrio. Cada ciudadano depositó una media de 14 kilogramos de envases de vidrio, equivalente a unos 48 envases. Año Internacional del Vidrio La ONU ha declarado 2022, del Año Internacional del Vidrio. Este material ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la humanidad y ha sido crucial en el funcionamiento y la evolución de la arquitectura, la automoción, los artículos para el hogar y los envases. Hoy es un elemento esencial en sectores clave como el de la energía, la biomedicina, la agricultura, la electrónica, la información y las comunicaciones, la óptica o el sector aeroespacial, entre otros. Merece una mención especial el papel que ha jugado en la batalla contra la pandemia global de la COVID-19, actuando como envase contenedor de las vacunas a consecuencia de sus características de resistencia a temperaturas extremas y a diferentes grados de PH y acidez. Respecto al envase de vidrio y en un contexto de emergencia climática y necesidad de una transición a una economía más circular, es especialmente destacable como material natural, circular y 100% reciclable de envase a envase. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.