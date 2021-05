Almería 90 años de la constitución de la Asociación de la Prensa de Almería domingo 02 de mayo de 2021 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia

Las líneas de ‘La Crónica Meridional’ dan fe del nacimiento de la asociación, así como de la elección de la siguiente primera junta directiva: Presidente, Ginés de Haro y Haro, director de ‘Heraldo de Almería‘.

Vicepresidente, Guillermo Rueda Ferrer, director de ‘La Crónica Meridional‘.

Secretario, Juan López Suárez, redactor de ‘La Independencia‘ (auténtico artífice de la fundación de la entidad por su trabajo, gestión y desvelos).

Contador, Fausto Lagasca Rull, colaborador de ‘La Independencia‘.

Tesorero, Vicente de Burgos y Riso, redactor de ‘La Crónica Meridional‘.

Bibliotecario, Joaquín Santisteban Delgado, colaborador de la prensa diaria.

Vocales, Francisco Company, redactor de ‘Heraldo de Almería‘; Rogelio Téllez Moreno, redactor de ‘Diario de Almería’; Francisco Albacete Orellana, redactor de ‘La Crónica Meridional‘; Antonio Merino Martínez, corresponsal de ‘Prensa Gráfica‘ de Madrid y provincias; y, Rogelio Quilez Martínez, redactor de ‘Diario de Almería‘.

La familia de Juan López Suárez, uno de los principales impulsores de la Asociación de la Prensa de Almería, nos ha cedido estas imágenes de los inicios de nuestra entidad. Las primera fotografía corresponde a los socios propietarios – fundadores (figura que se mantuvo en los estatutos hasta 1936) y protectores, cuando aprobaron la constitución de la Asociación, en la reunión que tuvo lugar el 3 de mayo de 1931, a las 3 de la tarde, en el Círculo Mercantil. La segunda imagen es de la celebración del acontecimiento donde aparece la junta directiva y algunos de los asociados. La sede de la AP-APAL, en los años 30 del siglo XX, estuvo en la calle Reyes Católicos, esquina con Rueda López, como puede comprobarse por la fotografía siguiente. Y, abajo, el carné acreditativo de la Asociación de Juan López Suárez, primer secretario general de la entidad, donde también se registraban los pagos trimestrales de las cuotas. (Clic sobre las imágenes para ampliar y verlas en galería) Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

