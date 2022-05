Capital 900 escolares de trece colegios en la “fiesta del consumo saludable” miércoles 25 de mayo de 2022 , 20:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Agricultura, Juanjo Segura, reúne en el ‘Maestro Padilla’ a productores hortofrutícolas, pescadores, sanitarios y animadores en el VIII Plan Infantil de Consumo de Frutas, Hortalizas y Pescado Un total de 859 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria de trece centros educativos de la capital se han dado cita este miércoles en el Auditorio Municipal Maestro Padilla para participar en la “fiesta del consumo saludable” que cumple su octava edición de la mano del Área de Agricultura y del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. El concejal delegado, Juan José Segura, ha destacado la recuperación de esta fiesta que es la de “la Almería más sana, la del contagio de los mejores hábitos entre los almerienses más jóvenes y que pone la semilla de un consumo saludable presente y, sobre todo, futuro”. Un éxito que, además, se mide en kilos de frutas y hortalizas, en kilos de productos kilómetro cero. De hecho, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla se han repartido esta mañana de miércoles 12 kilos de gambas, cien litros de gazpacho, 5.000 cajitas de tomate cherry y 200 bocadillos de jamón con tomate. La fiesta ha contado, además de con charlas sobre el consumo saludable, con actuaciones divertidas y entrega de premios por el concurso de dibujo que, sobre hábitos de consumo saludable, se ha celebrado previamente en los centros educativos. Un desayuno con productos almerienses y el aprendizaje más divertido sobre pesca y productos hortofrutícolas han completado una jornada que se ha visto interrumpida dos años por la pandemia y que se ha recuperado al cien por cien, ha señalado el concejal. Campeones de producción saludable Y es que, con esta actividad, se pretende enseñar a comer sano, aprender a disfrutar de lo que se produce y pesca en Almería y disfrutar sacando músculo porque en la provincia y la capital almerienses “somos campeones en la producción de lo más sano de la despensa de la dieta mediterránea”, ha recalcado Segura. Acompañado de los concejales del Equipo de Gobierno María Vázquez, Sacramento Sánchez y Juan José Alonso, además de por concejales de otros grupos con representación municipal, el concejal responsable del Área de Agricultura ha emplazado a los escolares a trasladar a su casa y entre sus amigos lo aprendido en el Maestro Padilla. Los centros educativos participantes han sido: CEIP El Puche, CEIP San Vicente, CEIP San Bernardo, CDP El Arcángel, CEIP Alfredo Molina Martín, CEIP Madre de la Luz, CEIP Colonia Aracelil, CEIP Adela Díaz, CEIP Francisco de Goya, CEIP Ginés Morata, CEIP San Fernando, Colegio Sagrada Familia (SAFA) y CEIP Virgen del Mar Cabo de Gata. La organización ha contado, por su parte, con la colaboración de CASI, Cajamar, IPP71 Organización de Productores Pesqueros de Almería, Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea, Vega Cañada, SA; Fashion, Tomate La Cañada, Biosabor, Caparrós Nature, Unica Group y Hortícola Ikersa, además de la colaboración de Vithas Hospitales y Congresur Organización Profesional de Eventos. “Entre todos han logrado que este Plan de Consumo de Frutas, Hortalizas y Pescado haya vuelto a ser un éxito y se sitúe, una vez más, como cita ineludible en el calendario escolar”, ha concluido el concejal, que ha subrayado que “Almería exporta salud, además de llevar a gala el gran sabor que, de la tierra y el mar, acaba en la mesa de media Europa”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

