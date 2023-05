Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 900 niños de Almería aprenden a comer sano martes 16 de mayo de 2023 , 20:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia IX Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado, que se celebró en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con la participación de doce colegios de la capital ¿Quieres saber cómo 900 niños de Almería aprendieron a comer sano y disfrutar de los productos locales? Te lo contamos en este artículo sobre el IX Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado, que se celebró en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con la participación de doce colegios de la capital. Los pequeños se deleitaron con un reparto de productos 'kilómetro cero', como gambas, tomate, gazpacho, salmorejo, zumos naturales, sandía y bocadillos de jamón con tomate. Además, asistieron a charlas sobre el consumo saludable, disfrutaron de actuaciones divertidas y recibieron premios por sus dibujos sobre hábitos de alimentación sana. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, resaltó la importancia de comer sano en una provincia que es la huerta de Europa y que tiene el privilegio de contar con el Mar Mediterráneo, fuente de pescados deliciosos y nutritivos. El concejal de Agricultura, Juanjo Segura, explicó que el objetivo de esta actividad era enseñar a los niños a valorar lo que se produce y pesca en Almería y a disfrutar de una alimentación saludable con productos de la tierra. La organización ha contado, por su parte, con la colaboración de CASI, Cajamar, IPP71 Organización de Productores Pesqueros de Almería, Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea, Agroponiente; Grupo AGF Fashion, Biosabor, Caparrós Nature, Unica Group, Cítricos del Andarax y Hortícola Ikersa, además de la colaboración de Vithas Hospitales y Congresur Organización Profesional de Eventos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

