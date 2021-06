Capital A consulta pública la modificación de la Ordenanza de Taxi de Almería sábado 12 de junio de 2021 , 13:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La modificación responde a la necesidad de adaptar la normativa municipal al Decreto que modifica el Reglamento de los servicios de transporte publico de viajeros y viajeras en automóviles de Turismo



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, someterá a consulta pública la redacción de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio Municipal de Taxi. Así lo ha adelantado la concejala delegada, María del Mar García Lorca, tras la aprobación de esta propuesta de acuerdo, incluida en el reciente Orden del Día de la Junta de Gobierno Local celebrada por el Equipo de Gobierno y presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco.



La modificación de la ordenanza responde a la necesidad de adaptar la normativa municipal al Decreto 84/2021 de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de los servicios de transporte publico de viajeros y viajeras en automóviles de Turismo, aprobado por el Decreto 35/2021 de 21 de febrero.



García Lorca ha recordado que, con carácter previo, y tal y como marca la ley, este trámite permitirá que se puedan presentar sugerencias para la elaboración de un documento sobre el que se inicia “un procedimiento administrativo que es reglado y que deberá pasar los trámites pertinentes para su aprobación definitiva en el Pleno”.



La responsable municipal del Área de Seguridad y Movilidad ha explicado que, como en el caso de todas las ordenanzas, el objetivo es que su redacción sea “lo más participativa posible” en aras de un total consenso. Ahora damos un paso previo y abrimos una consulta, con un plazo de quince días hábiles desde la fecha de publicación del acuerdo, para que de forma particular el sector del taxi, pero también la ciudadanía formulen sus propuestas”, ha añadido la concejala.



Quienes así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos que pueda contener la Ordenanza, en el plazo de quince días hábiles desde la fecha de publicación del acuerdo en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Almería, a través del correo electrónico [email protected] El acceso a esta información podrá realizarse también a través del enlace incluido en la web municipal www.almeriaciudad.es

