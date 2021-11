Capital A final de año se repetirá el procedimiento de venta de las parcelas unifamiliares en El Toyo domingo 21 de noviembre de 2021 , 13:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La apertura de este proceso seguirá a la firma, iniciada esta semana, de las escrituras de venta de las catorce parcelas que han encontrado comprador en el actual procedimiento que ahora se está cerrando La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado la intención de abrir para final de año un nuevo procedimiento de venta de las parcelas unifamiliares de titularidad municipal en El Toyo. El procedimiento, que tendrá que ser aprobado en Junta de Gobierno Local, incluirá el resto de parcelas disponibles una vez se dé por finalizado el actualmente abierto, a finales del mes de abril, que puso en venta entonces un total de cuarenta parcelas. Este procedimiento se viene a culminar precisamente ahora, momento en el que se han comenzado a firmar, ante notario, las escrituras de venta con los compradores de estas parcelas, catorce en total y que representa el 35% de las parcelas disponibles. Primeras firmas que se han iniciado esta mañana y que tendrán continuidad a lo largo de las próximas semanas. “Concluido este proceso, sin solución de continuidad, abriremos un nuevo procedimiento, de subasta al alza, para la venta de las parcelas restantes, aproximadamente unas veintiséis”, ha explicado Martínez Labella. La apertura de este nuevo proceso se justifica, según la edil popular, “en el creciente interés por el tipo de alternativas habitacionales que ofrecen las parcelas de El Toyo, ubicadas alrededor del campo de golf, con elementos que se han vuelto imprescindibles para muchas personas después del confinamiento”. En este contexto, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se confía en que el “interés” que siguen suscitando estas parcelas se siga materializando en ofertas en este nuevo procedimiento anunciado ahora para final de año, con la consecuente generación de ingresos para las arcas municipal. La superficie de las parcelas a enajenación en El Toyo oscila entre los 800 y 900 metros cuadrados, con una edificabilidad permitida de algo más de 230 m² de media. En cuanto a los precios, el mínimo establecido en el último procedimiento de subasta, al alza, se ha cifrado en 163.100 euros, IVA no incluido, importe que se mantendría en el nuevo proceso que se avanza para las próximas semanas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.