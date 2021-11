Cuarto triunfo de URA Playcar

domingo 21 de noviembre de 2021 , 19:12h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia









Se lo ha probado y sí, le sienta bien al XV unionista el traje de ‘equipo grande’, de los que matan la victoria por mucho que proponga el adversario, aprovechando tanto sus puntos fuertes como los errores ajenos. Muy superior en la segunda parte, tras inicio al uso de esta temporada, en la que el rival sale concentrado y con guion aprendido, la costumbre de ‘madurar’ los partidos le está sirviendo a Unión Rugby Almería para ir a más en su juego. No importa cómo salga el otro, hasta ahora, y se ha vuelto a cumplir con Mairena, fuerte y concentrado, porque a los cruzados no se les pone nerviosos tan fácil. La perspectiva es la de 80 minutos, y, en su caso, se aferran a ‘El Padrino’ para decir que ‘segundas partes siempre son buenas’. Cuarta victoria, cinco puntos más a la buchaca y segundos, a tres puntos del líder, tal y como se inició esta jornada 5.



En eso consiste, en mantener a Pozuelo Rugby Unión a tiro de una victoria, incluso sin bonus, para el momento en el que se crucen, para lo que queda tan solo un duelo más de por medio. Liceo en el Juan Rojas, descanso, y ambición absoluta en el viaje hasta el norte de Madrid. Por detrás, a solo un punto de los almerienses, el CR Málaga – La Magdalena e Ingenieros Industriales Las Rozas, clasificación ya fragmentada con solo un ‘puente’ entre los que ocupan los puestos más altos, y parece que lucharán por uno de ellos, y los demás, Jaén, que suma 15 puntos. Logrado el triunfo, la vista está ya en la visita de Liceo Francés, tres victorias y dos derrotas, ‘apalizado’ por Pozuelo con un 7-47 este fin de semana, y además en el duelo directo que se disputará el domingo día 28 entre el líder madrileño y los terceros malagueños, que beneficia a los almerienses.



La primera mitad descubrió a un Mairena Rugby mucho mejor de lo que dice la tabla clasificatoria. Sin perderle la cara a un equipo que opta al ascenso, jugando a un gran nivel y muy serio, hizo dos ensayos en ese periodo, los mismos que había logrado en los cuatro partidos anteriores. Por su parte, URA Playcar tiró de efectividad atacante y firmó cuatro, muy difícil de defender ante las variantes ofrecidas y, además, probando situaciones nuevas para incrementar el peligro que ya entraña con posesión de balón. Tras un intercambio de patadas, acomodándose en el campo los dos equipos, ambos le dieron ‘cariño’ al juego dinámico, que premió primero a los cruzados con un ensayo de talento. Desde melé estable, de las pocas jugadas así, salió rápido el balón, ruptura de José Méndez y, de centro a centro, Goza Pérez depositó y Cittadini transformó.



Pudo ampliar la renta con unas gran patada defensa desde propio campo y botando en 22 contraria. La touche se sancionó como parcial, se recuperó la consiguiente y se buscó una patada infructuosa al ala, después repetida hacia el otro costado cuando se iba buscando meter tierra de por medio en el marcador. Acumuló fases URA Playcar, hizo muchas cosas bien, juego en corto, pero no tuvo claridad para rematar y lo pagó caro. Una pérdida motivó que Mairena jugase a touche, de ahí a maul, bien jugado con avance de metros para salida de balón, patada a la espalda de la cortina defensiva a la zona de marca y try. Se igualaba el encuentro en el tanteo justo al llegarse al primer cuarto del mismo, minuto 20. La respuesta unionista fue inmediata, con Gaveglio por la izquierda ganando metros, para Lamboglia, Momia percutiendo y Giardina dentro.



La delantera cruzada devolvió el dominio en el marcador ante un rival valiente, que en la siguiente jugada prefirió jugar un golpe a touche para intentar repetir el maul, eso en lugar de asegurar puntos a palos, pero esa vez no ejecutó bien el saque lateral. No le pasó lo mismo a Unión Rugby Almería Playcar, que de una touche sacó otro avance de Gaveglio, acabando el oval en las manos de Cittadini para que el apertura mostrara su clase en una magnífica jugada individual, perfecto en el uno contra uno y un ensayo bajo palos que él mismo transformó. Con el marcador encauzado, una patada desde la defensa fue cazada por Lucas Melián, que entregó el balón a un Gonza Pérez una vez más imparable, con la anécdota de que en el intento de transformación el oval se cayó en el último momento para Cittadini, siendo lo más llamativo que le pasó otra vez más.



Mairena, con 7-26 en el marcador, no se rindió, ni mucho menos, y utilizó la que es su posiblemente mejor arma, el maul, para presionar a la defensa de URA Playcar. Esta fue buena, a escaso medio metro de la raya de marca y a raíz de una melé en contra a cinco metros, pero percutió por delantera el XV sevillano, una vez liberado el balón, y su trabajo tuvo la recompensa de ensayo por toque de la base del palo derecho. Iba a quedarle, además, una última bala, un golpe de castigo lejano pero que esta vez sí se eligió a palos, sin buena dirección y que los unionistas intentaron sacar jugado. Ahí se acabó la primera mitad y las opciones de un Mairena animoso, bien ordenado, con un espléndido trabajo sobre su plan de juego y potente por delantera.



Herán Quirelli ‘Falu’ introdujo cambios para la segunda mitad, más minutos para Fede Grasso, que poco a poco va cogiendo ritmo de competición, y se aceleró el juego nada más tener la ocasión de hacerlo. Poco o nada se acercó el conjunto local hasta zona de peligro, sino más bien le tocó jugar encerrado en su parcela, cada vez más metido atrás por la presión cruzada. Este ir a más se afianzó tras la ejecución perfecta de un contraataque desde una patada defensiva de los maireneros, imponente progresión de Cittadini para poner en bandeja el ensayo de José Méndez. Los del Aljarafe sentían el peso del paso de los minutos, mientras que los almerienses parecían nutrirse de ello y rozaron el ensayo tirando de paciencia, con maul, fases y error final de manos.



La jugada desde la medular que había dado pie a ello había sido, de nuevo, brillante, y además se le puso ruedas a la melé. Ya no había discusión en ella y merced a eso se firmó otro try más, de Lucas Melián, que condujo el balón en el pie dentro del paquete hasta que vio la raya de marca y se lanzó a depositarlo. Espléndida patada de Cittadini y 14-40, con seis ensayos, faltaba todavía otro más. De nuevo el protagonista fue el ‘8’ Melián, que de una touche mal jugada y perdida ejerció presión sobre un jugador local para robarle el balón y habilitar la imaginación de Lamboglia. El medio melé proyectó el juego con cambio de dirección y por la izquierda Emilio Arias, ayudado por Damián Jurado, llevó el oval hasta la cocina para que lo ‘guisara’ finalmente Ávila ‘Truman’ en el séptimo try. En el intento de transformación fue cuando se cayó por segunda vez el cuero antes del pateo de Cittadini. Los diez últimos minutos fueron de más presión de Unión Rugby Almería Playcar, que sin embargo ya no ampliaría más la renta.





FICHA TÉCNICA:

CD Mairena Rugby (14): Nieto, Ciucci, Mercanti, Valentín-Gamazo, Guija, Martínez, López, Barea, Diego Rivas, Sirvent, Madrigal, Fernando Ruiz, Gonzalo Rivas, Ortiz y Rodríguez-Piñero. También jugaron Javier Ruiz, Ciaurriz, Tinahones, De Castro, Ryan, Romero y Kudsi.



Unión Rugby Almería Playcar (45): Nemo, Rullo, Giardina, Mono, Facu Quiroga, Zalazar, Gaveglio, Lucas Melián, Lamboglia, Cittadini, Méndez, Gonza Pérez, Damián Jurado, Chema y Emilio Arias. También jugaron Truman, Sebas ‘Hacha’ Urgu, Castro, Fede Grasso, Tarifa, Juanma, Persa y Luis Gómez.



Árbitro: Pedro José Pérez. Expulsó temporalmente a Javier Ruiz (min. 68) por parte de Mairena.



Tanteo: 0-7, min. 11: ensayo de Gonza Pérez transformado por Cittadini. 7-7, min. 20: ensayo de Gonzalo Rivas transformado por Rodríguez-Piñero. 7-14, min. 23: ensayo de Giardina transformado por Cittadini. 7-21, min. 28: ensayo de Cittadini transformado por él mismo. 7-26, min. 32: ensayo de Gonza Pérez. 14-26, min. 37, ensayo de Nieto transformado por Rodríguez-Piñero. DESCANSO. 14-33, min. 46: ensayo de José Méndez transformado por Cittadini. 14-40, min. 59: ensayo de Melián transformado por Cittadini. 14-45, min. 68: ensayo de Ávila. FINAL.



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la primera fase, dentro del Grupo C de División de Honor B, disputado en La Cartuja ante unos 200 espectadores aproximadamente.