“A finales de septiembre y octubre tengo una gira por Europa con el increíble quinteto de metales Canadian Brass”

El artista brasileño dará un concierto junto a OCAL Brass Quintet en el Conjunto Monumental de La Alcazaba de Almería el viernes, 10 de septiembre





Fábio Brum nació en Río de Janeiro, Brasil y es solista internacional de trompeta. Ha vivido y estudiado en cinco países diferentes y se ha presentado en más de treinta países de todo el mundo como solista, intérprete orquestal y profesor. Creció en una familia con dos grandes pasiones: el fútbol y la música. Después de que sus padres intentaron en vano convertirlo en un jugador de fútbol, su abuelo decidió formarlo como músico. Dedicó su primer CD solo "EGREGORE +" a su abuelo, a quien está muy agradecido. A finales de septiembre y octubre Fábio irá de gira por toda Europa con uno de los más prestigiosos quintetos de metales, el Canadian Brass. Asimismo, para él es una alegría tocar con OCAL Brass Quintet en La Alcazaba de Almería. Fábio lleva la música en sí mismo, en esta entrevista nos abre la puerta a conocer un poco más al músico y a la persona.





1. ¿Qué sería Fábio Brum sin música, sin su trompeta?



Seguramente una persona menos feliz e ilusionada.



2. ¿Queda algo de ese Fábio que quería ser futbolista?



Claro que sí, me sigue gustando mucho el futbol.



3. Cuando miras o escuchas tu primer CD solo "EGREGORE +", ¿qué piensas de ese disco con perspectiva?



Pienso que ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, compromiso, ilusión, intuición y que el resultado, ¡ha quedado muy bien!



4. La figura de tu abuelo es muy importante para ti, ¿su recuerdo te ayuda en cada concierto? ¿En tu vida diaria?



Es difícil que pase un solo día sin que algo me recuerde a él. Tanto en lo personal como en lo profesional



5. ¿Por qué escogiste la trompeta y no otro instrumento?



En mi casa teníamos piano, trompeta, saxofón y trombón. Mi madre había tocado el piano, mi padre la trompeta, ninguno de los dos profesionalmente. Mi abuelo era saxofonista y el otro fue un gran trombonista. Tuve la oportunidad de tener contacto con todos estos instrumentos desde mi primer día aprendiendo música y el instrumento que más me llamó la atención de todos ellos fue la trompeta.



6. ¿Cómo describirías la música para convencer a alguien de que la escuche?



Nada existe que no vibre, que no emita algún tipo de sonido. Hay muchos tipos de música hechos con instrumentos diferentes, pero en lo general, la música es la junción de sonidos/vibraciones puestos de tal forma para que te haga sentirte de algún modo. La música tiene el poder de hacerte sentir de varias formas distintas.



7. ¿Qué ideas, sentimientos, inquietudes o preocupaciones quieres expresar con tu música?



Me gustaría hacer que las personas sientan emociones. Mi intención es transmitir lo que siento hacia el público y que el público pueda entender y disfrutar de esta simbiosis entre el compositor y el intérprete.



8. ¿Cuáles son tus artistas referentes? Aquellos de los que más aprendes y aquellos con los que consigues desconectar y, simplemente, disfrutar de la música.



Primeramente son mis profesores, sin ellos no hubiera podido hacer nada. Me gusta escuchar a muchos artistas diferentes y en diferentes momentos de mi vida he tenido diferentes “preferidos”, pero esto es algo que cambia con el tiempo, así que nombrar solo a algunos nombres no sería justo.





9. ¿Cuánto tiempo inviertes de media al día en estudiar?



Una media de 4 a 6 horas. A veces 2, a veces 8 dependiendo del tiempo que tenga disponible y los proyectos que tenga por delante.



10. Sabemos que has estado inmerso en la grabación de dos trabajos discográficos con el sello NAXOS. ¿Podrías darnos algún detalle sobre su contenido y fecha de presentación?



Un CD de trompeta y piano con Santiago Báez y uno con trompeta y orquesta con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El primero saldrá en Enero de 2022 y el segundo en Septiembre de 2022. Hay obras de 8 compositores en el primer CD y todas ellas fueron escritas y dedicadas mí y son estrenos mundiales. El segundo CD está compuesto por 5 obras de 4 compositores diferentes, 3 de ellas dedicadas a mí. Ninguna había sido grabada y solo una ha sido tocada hasta hoy en público.



11. La innovación es uno de tus sellos como artista. ¿Qué nos dirías sobre el proyecto sinfónico FABIOLOUS?



Que me siento muy afortunado de tener la confianza y amistad de estos grandes compositores que me escriben y dedican obras. FABIOLOUS es un proyecto donde los programas para conciertos están hechos y pensados para que el público disfrute de una experiencia única y positiva.



12. ¿Qué supone para ti tocar con el Quinteto de Viento Metal de la Orquesta Ciudad de Almería?



Una gran alegría. Seguro que lo pasaremos genial haciendo música juntos. Agradezco a la Ciudad de Almería por la iniciativa y el apoyo. El público siempre gana cuando se fomentan conciertos con diferentes agrupaciones de músicos. En este caso, el público puede esperar un concierto lleno de colores, timbres y sensaciones distintas ya que tener a un trompeta solista con un grupo de metales es todo un espectáculo.





13. ¿Qué esperas del concierto del próximo día 10 de septiembre en un lugar con tanta historia como el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería?



Espero que los presentes disfruten de la música que se hará en un lugar tan especial y que esta unión les haga disfrutar de un par de horas de emociones que eleven sus existencias. Que este concierto les haga olvidar de los duros momentos que estamos viviendo y que puedan quedarse con por lo menos un aire de esperanza y alegría.



14. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?



A finales de septiembre y octubre tengo una gira por Europa con el increíble quinteto de metales Canadian Brass. Por otro lado, sigo recibiendo obras dedicadas a mí. En noviembre grabaré una de ellas en otro proyecto discográfico.



15. Por último, ¿qué esperas del futuro? ¿Qué mensaje le mandarías al Fábio Brum de 2030?



Espero que el futuro nos traiga a todos momentos mejores, de más salud, paz y armonía entre todos. Que el Fábio de 2030 haya evolucionado como ser humano y que siga luchando por sus sueños y tentado a ayudar a que los demás también luchen por los suyos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

