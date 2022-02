Capital A la venta las últimas veintiocho parcelas unifamiliares disponibles en El Toyo viernes 25 de febrero de 2022 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Será esta la octava subasta, al alza, que pone en marcha la Gerencia Municipal de Urbanismo respecto de las 198 parcelas incluidas en el Plan Parcial. El último proceso, hace un año, concluyó con la venta de 14 parcelas El Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia de Urbanismo, sacará a subasta pública las veintiocho parcelas unifamiliares pendientes aún de desarrollo en El Toyo. Será ésta la octava subasta, tercera dentro de esta actual corporación, que llevará a cabo el Consistorio sobre las 198 parcelas unifamiliares incluidas en el plan parcial de El Toyo Lo ha anunciado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, tras la aprobación, hoy en Junta de Gobierno, del expediente de enajenación de las parcelas, resultantes del proyecto de reparcelación del sector El Toyo 1, recordando que todas y cada una de ellas están “gravadas con la carga urbanística de contribuir, por parte de sus propietarios, en la conservación y mantenimiento de la urbanización, conforme a los Estatutos de la Entidad de Conservación constituida al efecto”. La decisión respecto de un nuevo proceso de enajenación de estas parcelas responde al “interés” que siguen despertando en este momento este tipo de viviendas, que se mantiene tras el anterior procedimiento abierto hace un año concluido con la venta de catorce de las cuarenta parcelas que se pusieron a la venta. Tras las aprobación, el procedimiento seguirá ahora con la publicación del acuerdo y el correspondiente anuncio de su apertura, que se realizará a través del perfil del contratante del Ayuntamiento de Almería, acompañado de los informes técnicos, pliegos y acuerdo de aprobación del expediente. A partir de ese momento se establecerá un plazo de 30 días naturales para la presentación de ofertas, contados a partir del día siguiente de su publicación. Parcelas a la venta Como viene sucediendo en todas y cada una de las subastas anteriores se aprecian valores diferenciadores tanto en lo que a las superficies de las parcelas, edificabilidad y precios mínimos se refiere. En el caso de esta subasta, las superficies varían desde los 800 metros cuadrados de parcela mínimo hasta los 1.138 m², superficie máxima que ofrece tan solo una de las parcelas que restarían por subastar. En cuanto a la edificabilidad o superficie construida, la media aproximadamente es 233 m² y la máxima, referida a la parcela de mayor superficie, alcanza los 331 m² edificables. En cuanto a los precios, el mínimo establecido en el procedimiento de subasta, al alza, correspondiente en su caso a las parcelas de menor superficie y edificabilidad, se cifra en 163.100 euros, IVA no incluido. La propuesta económica por parte de los interesados será a la par o al alza sobre el precio mínimo fijado para cada parcela. “Esperamos que la demanda existente sobre este tipo de parcelas se concrete efectivamente en ofertas”, ha explicado Martínez Labella. Del mismo modo, ha subrayado el proceso de consolidación como zona residencial que viene experimentando El Toyo, como así lo demuestra el desarrollo de otras promociones, en su caso plurifamiliares, “un entorno magnífico por el que siempre el Ayuntamiento de Almería ha apostado como espacio de referencia desde el punto de vista residencial”, ha recalcado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

