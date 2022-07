Opinión ¡A mí la OTAN! Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por viernes 01 de julio de 2022 , 10:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta semana está marcada por la cumbre de la OTAN. Salvo por los sucesos en la valla de Melilla, la maniobra del Gobierno se ha afanado en lanzar mensajes y medidas que tranquilicen a los sectores más reivindicativos y necesitados. Así, Pedro Sánchez trata de posponer la huelga de transportistas y la inquietud de pensionistas, autónomos y otros sectores más desfavorecidos que sufren los excesos de las subidas de precios en productos de primera necesidad y la escalada energética. El decreto de medidas anticrisis, aun siendo insuficiente e ineficaz, no encuentra la dotación económica suficiente; es decir, el gobierno de Sánchez no tiene dinero para su aplicación inmediata y habrá de demorar el goteo del reparto hasta que no lleguen los 12 000 millones de la UE. Ahora Sánchez está centrado en la parafernalia atlantista y todo lo relega al “ya veremos después” de este atracón de dirigentes, fotografías, poses, discursos grandilocuentes e impostación de estadista. Pero el verdadero fracaso de Sánchez es la falsedad, el decorado y el maquillaje de un trampantojo que acoge el peor gobierno que nos ha tocado en desgracia. Es muy lamentable que la mitad de un gobierno esté en contra de la otra parte tratando de boicotear la cumbre de la OTAN; pero lo más abyecto es el silencio estipendiado de los comunistas podemitas que han tragado paquete ante una inolvidable rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que Irene Montero, lideresa del cotorreo incontenible, tuvo que callar a las preguntas que nominalmente le dirigieron sobre la masacre en la valla de Melilla. Así es el feminismo irreductible y la defensa sin fronteras de estas y estos impresentables de la izquierda extrema: ni una palabra para la menor abusada, y silencio para la escabechina de Melilla. Cuando se marchen los dirigentes, se disipen los rutilantes titulares, baje el suflé de protagonismo… y si no hay una cagada imprevista, todo volverá a la “nueva normalidad” de Sánchez: gente más cabreada, promesas incumplidas y, de nuevo, será Putin, el cambio climático, Franco o la extrema derecha los causantes de tanta desgracia que nos ha traído este pésimo gobierno que, de seguir okupando y pervirtiendo las instituciones democráticas, lo mismo hay que recurrir a la OTAN para que nos libre de este infierno. Antonio Felipe Rubio Periodista

Dirige la tertulia La Luna en Interalmería TV y la de COPE Almería

