Sucesos Ampliar Detenido el presunto violador de una joven la Nochevieja de 2020 viernes 01 de julio de 2022 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Había cometido otro delito similar en Loja y ha sido localizado en Ventas de Zafarraya, ambas localidades de Granada Agentes de la Policía Nacional en Almería han detenido al autor de la agresión sexual sufrida por una joven el día 01 de enero de 2020. Los hechos ocurrían el día 1 de enero de 2020, cuando sobre las 07:30 de la mañana un varón abordaba a una joven cuando ésta se disponía a entrar en el portal de su vivienda. La chica sufrió una agresión sexual y fue golpeada fuertemente en numerosas ocasiones, causándole lesiones de gravedad. Tras tener conocimiento de estos hechos, la Comisaría Provincial de Almería activó el correspondiente protocolo ante agresiones sexuales, comenzando entonces la investigación en aras de identificar, localizar y detener al presunto autor. Tras ser detenido el presunto autor por otro hecho de abuso sexual le fueron tomadas muestras de ADN. Fue cuando al cotejar esas muestras de ADN con las tomadas el día de la agresión sexual se comprobó que las mismas coincidían, comenzando en ese momento la búsqueda de esta persona. Además de la coincidencia con la agresión del día 1 de enero, el informe arrojaba otra coincidencia con otra agresión sexual cometida en la localidad de Loja (Granada). Ante el conocimiento de esta información se procedió a realizar gestiones inminentes y urgentes tendentes a la localización del investigado. Como resultado de esas gestiones se localizó a esta persona en Ventas de Zafarraya (Granada), por lo que agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de esta Comisaría de desplazaron a esta localidad. Tras tres días de búsqueda el detenido fue localizado en una vivienda ocupada por numerosos varones, procediendo a su detención. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de Loja, acusado de dos delitos de agresión sexual consumada y un delito de lesiones graves, siendo decretado su ingreso en prisión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

