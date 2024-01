Sucesos Ampliar A prisión el trabajador de Aspapros detenido por presunto abuso sexual Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por miércoles 31 de enero de 2024 , 15:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La entidad ha anunciado su intención de personarse como acusación particular en el caso Un trabajador de un centro de personas con discapacidad en Almería ha sido ingresado en prisión por presunto abuso sexual. La entidad afectada, Aspapros, ha anunciado su intención de personarse como acusación particular en el caso, subrayando su compromiso con la búsqueda de justicia. La Policía Nacional está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre un joven de entre 20 y 30 años, quien es señalado como presunto autor de una agresión sexual perpetrada en la residencia de personas gravemente afectadas dirigida por Aspapros. Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes 26 alrededor de las cuatro y media de la tarde. El director del centro tuvo conocimiento de la situación a través de otro trabajador de la residencia, que afirmó ser testigo del supuesto abuso sexual. De inmediato, el director informó a las autoridades competentes sobre el incidente, demostrando una rápida respuesta ante la gravedad de la situación. Además, se rescindió el contrato del trabajador involucrado. Aspapros ha emitido un comunicado oficial en el que lamenta profundamente lo ocurrido y muestra su repulsa ante cualquier forma de violencia. La entidad también expresó su solidaridad con la víctima afectada por este deplorable acto. Afirmaron que colaborarán plenamente con las autoridades durante la investigación para garantizar que se haga justicia. El presunto agresor enfrenta cargos graves y permanecerá en prisión mientras se desarrolla la investigación. La comunidad local sigue conmocionada por este suceso, resaltando la importancia de mantener la seguridad y protección en centros dedicados al cuidado de personas vulnerables. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

