Sucesos A prisión solo uno de los 7 detenidos en una redada contra dos clanes de droga en Almería y Tabernas martes 30 de marzo de 2021 , 09:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además de las plantas de marihuana, los agentes intervinieron 25.561 euros en efectivo, y una pistola del calibre 9mm corto junto con 100 cartuchos





Agentes de la Policía Nacional en Almería, durante la práctica de siete registros simultáneos, han incautado 1.324 plantas de marihuana y arrestado a siente personas pertenecientes a dos familias, que hacen del cultivo indoor de marihuana su medio de vida.



La investigación policial inició en el mes de diciembre del año pasado. Los investigadores de la Comisaría de Policía de Almería centraron sus esfuerzos, sobre dos familias residentes en el barrio del Quemadero de la capital, quienes se valían de inmuebles propios y otros ocupados ilegalmente, para cultivar marihuana.



Las vigilancias policiales fueron dando sus frutos al lograr identificar tanto a los integrantes de los dos clanes, cuanto a las viviendas dónde se desarrollaba la actividad clandestina. Seis de los inmuebles se ubicaban entre las calles Gracia y Furia, sirviendo alguno de ellos de vivienda de los arrestados, a la vez de plantación ilegal.



Ambas familias se valían de terceras personas no pertenecientes al clan, pero que sin embargo participaban de manera activa en el cultivo de la marihuana, con labores de apoyo, vigilancias, o incluso cuidando las propias plantas.





Siete registros simultáneos y 1.324 plantas intervenidas

Durante la mañana del pasado día 24 de marzo, la Policía Nacional en Almería llevó a cabo las diligencias de entrada y registro en siete viviendas dedicadas al cultivo indoor de marihuana. Seis registros se practicaron en dos edificios de viviendas de las calles Gracia y Furia de Almería, y el séptimo en un cortijo situado en la localidad de Tabernas.



Los agentes aprendieron 1.324 plantas de marihuana, 25.561 euros en efectivo, una pistola del calibre 9mm corto y abundante munición, dos defensas extensibles, 99 lámparas. 112 bombillas, 95 transformadores, seis extractores de aire, cuatro filtros, y tres balanzas de precisión. Además, estaban ya dispuestos para su distribución y venta 11 kilos y 200 gramos de cogollos secos de marihuana, y 22 gramos de hachís.



Es de resaltar la peligrosidad de estos clanes, y las medidas de autodefensa que gestionan, almacenando armas prohibidas y elementos de seguridad frente a intromisiones no consentidas, que echarían al traste los futuros beneficios de esta actividad ilícita.





Uno de los arrestados ha ingresado en prisión

Los siete detenidos, seis hombres y una mujer, y con edades comprendidas entre los 21 y 45 años, han pasado a disposición judicial acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.



Dos de ellos además han sido acusados de un delito de tenencia ilícita de armas, habiendo ingresado uno en prisión por estos hechos. Entre todos suman un amplio historial delictivo, con detenciones anteriores por delitos de homicidio, apropiación indebida, contra la seguridad vial o incluso violencia de género. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.