A Sánchez le recuerdan la traición al Sáhara

Aixa Almagro

martes 11 de abril de 2023

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ser el blanco de las críticas por su política exterior, especialmente por su apoyo al plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental. En un mitin celebrado en Segovia, un grupo de simpatizantes socialistas le ha increpado y le ha preguntado cuánto le paga el reino alauí por su cesión. Sánchez ha intentado calmar los ánimos y ha defendido su posición con respeto y educación, pero no ha convencido a los asistentes, que le han recordado el espionaje con Pegasus y la situación de Ceuta y Melilla.

El conflicto del Sáhara es uno de los puntos más delicados de la agenda internacional de Sánchez, que ha cambiado radicalmente la postura histórica de España sobre este territorio. Desde que en 2022 anunció que respaldaba el plan marroquí de conceder una autonomía limitada al Sáhara, bajo la soberanía de Rabat, el presidente ha recibido numerosas críticas tanto dentro como fuera de su partido. Muchos le acusan de traicionar al pueblo saharaui, que lleva décadas reclamando un referéndum de autodeterminación avalado por la ONU. Además, algunos sectores sospechan que detrás de este giro hay intereses económicos o políticos ocultos, y que Sánchez podría haber cedido a las presiones o chantajes de Marruecos.

No en vano, se sabe que el móvil del presidente fue hackeado con el software espía Pegasus, supuestamente por los servicios secretos marroquíes, que le extrajeron 3 gigas de información personal y sensible. También se recuerda la crisis migratoria que provocó Marruecos en mayo de 2021, cuando permitió la entrada masiva de miles de personas en Ceuta, poniendo en riesgo la integridad territorial de España.

Sánchez ha tratado de justificar su decisión argumentando que es la única vía posible para lograr una solución pacífica y duradera al conflicto, y que cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, especialmente de Estados Unidos y Francia. Sin embargo, sus explicaciones no han convencido a muchos ciudadanos, que le han mostrado su rechazo en varias ocasiones. La última, este domingo en Segovia, donde un grupo de socialistas le ha interrumpido su discurso con gritos y pancartas contra su política saharaui. El presidente ha intentado dialogar con ellos, pero no ha conseguido aplacar su indignación.