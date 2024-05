Almería Ampliar A solo 40 años luz de Almería... Descubrimiento de un planeta templado en la constelación de Piscis Abraham Benzaquén x abenzquennoticiasdealmeriacom/10/1/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 23 de mayo de 2024 , 14:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En un descubrimiento que puede revolucionar la búsqueda de vida en el universo, un equipo de investigadores ha encontrado un planeta templado en la constelación de Piscis, a solo 40 años luz de la Tierra. El planeta, llamado Gliese 12 b, se encuentra en la zona habitable de su estrella, lo que lo convierte en un candidato prometedor para estudiar su atmósfera con el telescopio espacial James Webb. Un equipo de investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y otros centros de investigación han descubierto el planeta gracias a las observaciones del satélite Tess de la NASA y de instalaciones como el espectrógrafo Carmenes, en el Observatorio de Calar Alto (Almería), y MuSCAT2, del telescopio Carlos Sánchez, en el Observatorio del Teide (Tenerife). Gliese 12 b es un planeta de tamaño intermedio, comparable al de Venus, con una temperatura superficial de unos 42 °C. Orbita su estrella anfitriona, Gliese 12, una enana roja fría situada a casi 40 años luz de distancia en la constelación de Piscis. La temperatura final dependerá de si este planeta ha sido capaz de retener una atmósfera y de su composición. El descubrimiento de Gliese 12 b es un paso importante en la búsqueda de vida en el universo, ya que este planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella y tiene un tamaño y una energía recibida similar a los de nuestro vecino planetario, Venus. Los investigadores esperan que este descubrimiento les ayude a comprender mejor la evolución de los planetas terrestres y a entender mejor la habitabilidad en planetas similares a la Tierra. "Gliese 12 b es un candidato único para nuevos estudios atmosféricos que podrían ayudar a desentrañar algunos aspectos de la evolución de nuestro propio sistema solar", explica Enric Pallé, investigador del IAC que también ha participado en el hallazgo. El equipo de investigación espera utilizar el telescopio espacial James Webb para estudiar la atmósfera de Gliese 12 b y comprender mejor su composición y su evolución. El descubrimiento de este planeta templado es un paso importante en la búsqueda de vida en el universo y puede ayudar a comprender mejor la habitabilidad en planetas similares a la Tierra. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

