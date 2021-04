Almería Aacto institucional de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil viernes 16 de abril de 2021 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha entregado una de las tres medallas al mérito que otorga la hermandad al personal militar retirado y lo ha hecho en un acto restringido y más breve de lo habitual por motivo del COVID



El alcalde, Ramón Fernandez-Pacheco, ha asistido al acto institucional de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil por su patrón San Hermenegildo. Un acto en el que ha entregado una de las tres medallas al mérito que la entidad otorga al personal militar retirado. En concreto, ha impuesto la medalla al teniente coronel Manuel Montes Aguilera.



El acto institucional ha tenido lugar en el Patio de los Naranjos de la Subdelegación de Defensa y ha sido posterior a una misa de hermandad. Los dos actos han sido restringidos en aforo y más breves de lo habitual para respetar las medidas de seguridad sanitaria frente al COVID.



En el mismo escenario se han entregado también otras dos medallas al mérito al personal militar retirado que han recaído en el coronel Juan Fernando Velasco López y en el comandante Antonio Sebastián Cortés.



La cruz al mérito de la Guardia Civil ha sido otorgada al sargento 1º retirado Juan Luis Vizcaíno Verdejo. Socio de honor de la Real Hermandad se ha nombrado en este acto al coronel Nicolás Puertas Gómez de Mercado y, por otra parte, se ha entregado un reconocimiento especial al personal del Establecimiento La Misericordia.



Tras la entrega de distinciones, el acto ha finalizado con la alocución del coronel presidente de la delegación de Almería de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil, Javier Ángel Soriano Trujillo, y los himnos de la hermandad y el nacional.





Voluntarios

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, que en 2019 entregó el carné de socio al alcalde como huérfano de militar, es una asociación voluntaria, altruista y sin ánimo de lucro. Cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Defensa y en Almería tiene sede en el mismo patio de los Naranjos del Cuartel de La Misericordia. Fundada el 18 de febrero de 1957 en Valladolid con el título de Hermandad de Retirados, Viudas y Huérfanos de las Fuerzas Armadas, cuenta con un buen número de voluntarios que prestan atención a personas mayores, personas con alguna discapacidad, viudas y, en general, todos aquellos que se encuentran en situación de necesidad, soledad o marginación.

