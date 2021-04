“Muy buena noticia” los ocho puntos de recarga para vehículos eléctricos en el Puerto

viernes 16 de abril de 2021 , 16:50h

Ramón Fernández-Pacheco subraya la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2 además de por hacer de la capital un espacio referente en una movilidad más limpia





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de “muy buena noticia” para Almería la instalación de ocho puntos de recarga para vehículos eléctricos de uso público en el Puerto. Una buena noticia para la Almería de hoy, pero sobre todo, ha recalcado, para la Almería de mañana que quiere ser “referente en una movilidad más limpia” con una clara apuesta por la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, el alcalde, junto con el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, han visitado los nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos ubicados en el Muelle de Levante (junto al edificio de la Autoridad Portuaria) y en el Puerto Pesquero (junto a la Lonja de Pescado).



Además de estos cargadores de uso público, con capacidad para la carga simultánea de ocho vehículos, existen otros puntos de recarga en el parking de estancia de pasajeros de la Estación Marítima. Asimismo, se han instalado otros cuatro puntos de recarga de uso exclusivo para la flota de vehículos eléctricos de la Autoridad Portuaria. En total, son 14 los puntos de carga entre los puertos de Almería (12) y Carboneras (2), ha recordado Caicedo, que ha hecho hincapié en que la “Autoridad Portuaria es una de las empresas pioneras en la provincia en ofrecer un servicio de carga de vehículos para uso público”.



Con estos cargadores, ha subrayado Caicedo, se continúa con la apuesta por la sostenibilidad, tanto en las instalaciones como en los servicios de los puertos.. Ha recordad, en este sentido, la instalación fotovoltaica para el autoabastecimiento de la Estación Marítima, la construcción de pantallas atrapa-polvo en el Puerto de Carboneras, la ampliación de las pantallas atrapa-polvo en el Puerto de Almería, la instalación de lava-ruedas para camiones, así como la firma de convenios con la Universidad de Almería y con Medgaz para avanzar en el reto de la sostenibilidad de los puertos.



Fernández-Pacheco, por su parte, se ha mostrado “muy contento de que Almería vaya dando cada vez más pasos hacia la sostenibilidad”. Entiende que la implantación de estas tecnologías alternativas por parte de instituciones y organismos es fundamental para ayudar a transmitir un mensaje claro y que no es otro que “el futuro depende en buena parte la capacidad de reducir las emisiones nocivas”.



Para ello, es importante que Almería vaya incorporando una movilidad menos contaminante, más eficiente, más limpia y, por tanto, más sostenible. Ha recordado, en este ámbito, que el Ayuntamiento de la capital está haciendo un importante esfuerzo y, además de una red ciclista de casi 80 kilómetros, trabaja en la ordenación del alquiler de vehículos individuales y bonifica su compra.



Para la utilización de los cargadores, los usuarios externos a la Autoridad Portuaria podrán reservar hora y abonar el servicio a través de la plataforma Place to Plug, a la que se puede acceder a través de la web y la APP del móvil.





Protocolo de colaboración con el Puerto

El alcalde y el presidente de la Autoridad Portuaria han firmado también este viernes un protocolo de colaboración entre la Policía Local y la Policía Portuaria que, con una vigencia de tres años, favorecerá no sólo la formación de los agentes portuarios en la Escuela de la Policía Local de Almería, sino que ésta última facilitará elementos de control de velocidad para ayudar a un mejor tránsito en el recinto portuario.



Asimismo, el protocolo que no implica coste económico, permitirá que la Policía Local pueda realizar atestados en caso de accidente grave y muy grave en las vías y terrenos de la Autoridad Portuaria.