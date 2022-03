Deportes Abiertas las inscripciones para el Sendero de Trevélez-Peñabón martes 29 de marzo de 2022 , 16:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ruta se realizará el domingo, 3 de abril y los usuarios caminarán un trayecto de 8,7 kilómetros disfrutando de las maravillosas vistas El Patronato Municipal de Deportes brinda la oportunidad de conocer las maravillas que esconde la naturaleza en Almería. Combinando el deporte de senderismo, las rutas hacen posible que los participantes logren beneficios para la salud, además de poder disfrutar de un día rodeado de naturaleza y bienestar. Desde el pasado lunes, 21 de marzo, han abierto las inscripciones para la ruta de senderismo que permitirá recorrer el Sendero de Trevélez-Peñabón por la Alpujarra de Granada. Dicho trayecto está programado para el domingo, 3 de abril con la salida a las 9:00 horas desde el Auditorio Maestro Padilla y cada usuario debe llevar vestimenta adecuada, así como acopio de agua y comida. Los participantes durante el camino, compuesto por 8,7 kilómetros, circularán desde Peñabón y contemplarán las vistas de Trevélez, al igual que podrán ver la cara sur del Mulhacén y Alcazaba, hasta la Cañada de Siete Lagunas. Para realizar esta actividad, se prevé que el recorrido se haga aproximadamente en unas cinco horas y media y, tiene un trayecto de carácter circular. Para poder apuntarse a esta ruta, los interesados en participar tendrán que dirigirse al teléfono habilitado 950 33 21 00, o bien, a través de la página web del PMD www.almeriaciudad.es/pmd. La próxima ruta se hará en Las Yeseras de Suflí el domingo, 17 de abril. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

