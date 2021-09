Capital Abierto el plazo de solicitud de ayudas para taxis adaptados domingo 12 de septiembre de 2021 , 18:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El importe total de esta subvención asciende a 60.000 euros quedando fijado hasta el próximo 24 de septiembre, incluido, el plazo para acogerse a estas ayudas municipales





Con la publicación ayer del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Ayuntamiento de Almería ha abierto el plazo de la convocatoria anual para 2021 de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a profesionales del taxi, por los mayores gastos de adquisición y adaptación de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. El importe de esta convocatoria asciende a la cantidad de 60.000 euros, cuantía que viene a contribuir a la financiación de los gastos derivados de la amortización de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 24 de septiembre, incluido.



La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha recordado que con esta convocatoria, un año más, se subraya el compromiso municipal de seguir colaborando con el sector del Taxi en el objetivo común para hacer de Almería una ciudad más accesible, subrayando el aumento “exponencial” que en los últimos años se ha venido procurando sobre el número de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. “Almería ha pasado de dos a dieciséis totalmente adaptados a personas con movilidad reducida, por encima de la exigencia normativa del 5% sobre la existencia de una flota mínima de taxis para discapacitados o para personas con movilidad reducida”, ha recalcado.



Esta ayuda a la que se pueden acoger los representantes del sector del taxi en la capital será además adicional a la ayuda directa, por importe de 500 euros, que este año se concederá a las 284 licencias de taxi con las que cuenta la ciudad, en apoyo a situación derivada de la crisis sanitaria de la COVID.





Bases convocatoria

Podrán ser beneficiarios quienes ostentan la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el Ayuntamiento de Almería, y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con carácter habitual y permanente y cuenten con un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida, homologado de acuerdo con los requisitos técnicos municipales y conforme a las especificaciones vigentes y obligatorias.



Como se recoge en las bases de esta convocatoria, para determinar el importe unitario de las subvenciones se tendrán en cuenta lo cuenta los siguientes supuestos:





1. Vehículos que no hayan recibido ayuda del Ayuntamiento con anterioridad por este concepto. (adquiridos en 2019, 2020 y 2021):



1. Sobrecoste de amortización por la adquisición de un vehículo de mayor volumen y capacidad. La adaptación de un vehículo de siete plazas, destinado a personas con movilidad reducida, exige la inversión de modelos tipo furgoneta, cuyo precio es superior a los de los vehículos estándar. Se estima una vida útil/calidad de seis años.



El promedio del coste de un vehículo tipo berlina asciende a 15.042,72 (calculado conforme a los datos facilitados por el sector) por lo que sobrecoste viene determinado por la diferencia entre aquella cantidad y el coste de adquisición, reflejado en factura del vehículo adaptado (IVA excluido)





2. Amortización por los gastos de adaptación del vehículo. La inversión tiene una vida útil/calidad de 6 años, por lo que se cuantifica en el coste de adaptación reflejado en factura (IVA excluido)



3. En este caso se aplican criterios de amortización lineal (cuotas anuales fijas equivalente a 2/6 parte), por tanto, los vehículos adquiridos en el ejercicio 2019, 2020 y 2021, podrán percibir en la presente convocatoria como cantidad máxima 2/6 parte del sobrecoste de amortización por la adquisición de un vehículo de mayor volumen y capacidad y 2/6 parte del gasto de adaptación.



2. Vehículos que han recibido durante los ejercicios de 2015 a 2018 ayuda del Ayuntamiento de Almería, como concepto único de gasto corriente y gastos de amortización, sin especificar la cuantía destinada a cada uno de los gastos. En este caso se establece una cuantía fija según el año de adquisición:



A) los vehículos adquiridos en 2018-2017:



- por sobrecoste de adquisición:500 €



- por gasto de adaptación: 1.000 €



B) los vehículos adquiridos en 2016-2015:



- por sobrecoste de adquisición:300 €



- por gasto de adaptación:500 € Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

