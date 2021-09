1-0: El Almería vuelve a caer en Ponferrada

lunes 13 de septiembre de 2021 , 07:50h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Un gol en el minuto 69 sentencia un partido que tuvo alternativas, sobre todo durante la primera mitad







A la UD Almería se le atragantó El Toralín. El conjunto rojiblanco volvió a caer en su visita a la Ponferradina en un encuentro en el que la primera mitad dejó alternativas, mientras que fueron los locales quienes supieron leer mejor el desarrollo de la contienda en el segundo acto. Así pues, un auténtico golazo de Paris Adot, en el minuto 69, sería la acción que sentenciaría la quinta jornada dentro de LaLiga SmartBank.



El técnico rojiblanco, Rubi, introduciría novedades en el once inicial. Una de ellas sería el regreso de Lucas Robertone tras cumplir sanción y la otra estuvo fijada en el debut de Babić con la camiseta indálica, ocupando el lugar de Iván Martos, expulsado durante el duelo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente al Málaga.



Durante los primeros 45 minutos se verían alternativas como para que cualquiera se pudiera haber adelantado en el electrónico. De lado de la Ponferradina, apenas habían pasado cuatro minutos cuando cuando Dani Ojeda obligaba a trabajar a Fernando, que estuvo espectacular en una jugada de uno contra uno. Ya en el 16 se viviría la oportunidad más clara del Almería, siendo Largie Ramazani el protagonista de un disparo potente desde la frontal que se encontraba con el larguero.



En esencia, el equilibrio sería predominante en el primero de los actos, con un cuadro almeriense que intentaba combinar de manera rápida, pero que no terminaba de conectar con su referencia arriba, Sadiq. Con el marcador de 0-0 se llegó al descaso.



La reanudación no sentó bien a nuestros representantes, que no leyeron de la manera adecuada el retorno al encuentro y que se les acabó ‘haciendo bola’ el duelo. Esa indecisión en la vuelta de los vestuarios estuvo a punto de salirle cara al Almería, ya que Paris Adot, con la ayuda de un rebote, hacía un gol que no terminó subiendo al electrónico porque el árbitro pitó fuera de juego posicional de Yuri.



En cualquier caso, en lugar de despertar a los rojiblancos de su letargo el hecho de que el tanto fuera anulado, la Ponferradina fue aprovechando la falta de empuje de la UDA para acercarse a la meta defendida por Fernando, que, en el 60, tuvo que volver a intervenir en un intento de Yuri. Sin embargo, nada pudo hacer el meta murciano poco después, en el 69, momento en el que Paris Adot se inventó un golazo con el que llegaba el 1-0 definitivo.



Rubi buscó una reacción con los cambios, pero, a pesar de que en la recta final se estaría durante más tiempo en las inmediaciones del arco defendido por Amir, no terminaban de producirse ocasiones. De hecho, a los indálicos le seguía costando conectar con la zona ofensiva, por lo que el marcador no se movería más y se acababa confirmando la segunda derrota consecutiva de la UD Almería lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.