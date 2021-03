Abierto hasta el 19 de abril el concurso el cartel de la Feria de Almería 2021

lunes 29 de marzo de 2021

Se concederá un premio de 3.000 euros y las obras deberán inspirarse en motivos que identifiquen a la ciudad con el rótulo ‘Feria y Fiestas de Almería en honor de su Patrona la Virgen del Mar. Almería 2021’







El cartel anunciador de la Feria de Almería saldrá, como se viene realizando en los últimos años, de un concurso ya tiene publicadas sus bases de participación. El Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha publicado las bases en la web municipal www.almeriaciudad.es y en el BOP de un certamen dotado con un premio de 3.000 euros, con tema libre, inspirado en motivos almerienses que identifiquen a la ciudad de Almería y que anuncien de manera clara y precisa las Fiestas. Lo que sí deberá incluirse es el rótulo de texto ‘Feria y Fiestas de Almería en honor de su Patrona la Virgen del Mar. Almería 2021’.



Se podrán presentar al Concurso tanto las personas físicas como las jurídicas, siempre que estas últimas tengan un objeto social que comprenda la creación y diseño gráfico de productos y marcas. Los carteles que participen en el Concurso deberán presentarse montados sobre tablero o bastidor debidamente empaquetado, al objeto de no dejar visible el trabajo hasta su fallo por parte del Jurado.



Las bases establecen un único premio de 3.000 euros, pasando el cartel que obtenga dicho premio a ser propiedad municipal con todos los derechos de libre utilización, reproducción y difusión. El plazo máximo de presentación de los trabajos a concurso será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), realizada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones este lunes, día 29, por lo que el último día para participar es el 19 de abril, inclusive.



Los carteles deben tener unas medidas de 46 x 65 centímetros, en sentido vertical y deberá estar montado sobre tablero o bastidor, dejando dentro de estas medidas un margen de 2 centímetros por cada lado.



Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Almería, sito en Plaza de la Constitución, planta baja en horario de 9'00 h. a 14'00 h. como plazo máximo hasta el día 19 de abril de 2021. Los carteles participantes deberán ser originales e inéditos. Se rechazarán, por tanto, aquellos diseños que hayan sido presentados a otros Concursos, así como aquellos que recojan elementos esenciales de otros que hayan sido presentados en ediciones anteriores.



Los trabajos se presentarán bajo lema y acompañados de sobre cerrado, que únicamente será abierto en el supuesto de que la obra haya sido seleccionada por el Jurado. Dicho sobre deberá contener lo siguiente: Fotocopia del DNI o CIF; Domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico; Declaración responsable, Anexo I; Soporte informático que contenga la obra digitalizada.



Además, el autor premiado deberá realizar un diseño, en formato editable, a partir de aquellos elementos característicos del cartel ganador del concurso, cuyo destino será el abanico representativo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería, debiendo realizar hasta tres opciones para su elección por parte del Jurado designado, en un plazo no superior de 10 días naturales desde la comunicación del fallo del cartel.



El Jurado será designado por el Ayuntamiento de Almería a través de la Delegación de Área de Cultura y Educación, y estará presidido por el Concejal Delegado de Cultura y Educación, o por la persona en quien delegue a tales efectos; además, estará compuesto por técnicos municipales y especialistas en las Artes Plásticas, Imagen y Publicidad, no pudiendo exceder de un máximo de 10 miembros. Una vez finalizado el plazo de admisión de los trabajos presentados por los concursantes, el Jurado se convocará en un plazo máximo de 10 días naturales, para emitir el correspondiente fallo, el cual será publicado, en la página web del Ayuntamiento.