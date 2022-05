Provincia Abren expediente sancionador por un festival sin autorización con 6.000 asistentes en Tabernas viernes 06 de mayo de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes de la Policía Autonómica y de Medio Ambiente han levantado actas de infracción contra la empresa promotora de un festival de música que se celebró el puente del 1 de mayo en el Desierto de Tabernas (Almería) y para el que se vendieron 6.000 entradas, pese a que le fue denegada la autorización al enclavarse en un espacio protegido. El Ayuntamiento de Tabernas emitió una resolución desfavorable a la celebración del evento, que ya se aplazó en febrero debido a las condiciones climatológicas adversas, al concluir "que no era autorizable" por vulnerar la normativa ambiental. Los informes municipales técnicos y jurídicos indicaron que, al margen de que se había aportado documentación "incompleta" por parte de la promotora en la solicitud, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de los parajes naturales de Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas prohíbe de forma expresa la celebración de espectáculos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, como es el caso. "Pero es que, además, no presentaron seguro de responsabilidad civil", ha indicado a Europa Press el alcalde, José Díaz, quien ha precisado que la resolución se puso en conocimiento de la Junta de Andalucía y de la Guardia Civil después de tener indicios "de que el promotor tenía la intención de celebrar el evento de todas formas". Los agentes de Policía Local y Medio Ambiente se personaron en el Western Leone del desierto de Tabernas y encontraron en el interior del recinto, en pleno festival, a más de 2.000 personas, por lo que procedieron a la apertura de un procedimiento administrativo contra la empresa por "evento realizado sin autorización administrativa". Además, según han informado a Europa Press fuentes de la administración autonómica, se abrieron actas de infracción por "acampada ilegal", por "vertidos" y por la habilitación de un aparcamiento que se habilitó y desde el que partían "autobuses lanzadera" para trasladar a los asistentes hasta el recinto del festival. "Es cierto que la empresa ha alegado que retiró toda la suciedad generada en las inmediaciones, pero también es cierto que lo hizo a las 48 horas de concluir y tras días de viento que ayudaron a esparcir la basura cuando desde el ayuntamiento, excediendo nuestras zonas de competencia, hacemos batidas constantes para mantener ese entorno limpio", ha explicado Díaz. En redes sociales, la promotora ha afirmado que, en el momento de la "evacuación" de las personas que asistían al festival "se procedió a la limpieza de espacio" y argumenta que se habilitaron "espacios privados" para "que no se ensuciara el paraje público". El regidor ha precisado que, a diferencia de lo que ocurre con otros espacios cinematográficos y parques temáticos ubicados en el término municipal de Tabernas, el Western Leone está "dentro" de los límites del espacio protegido del desierto. La organizadora del festival de música comunicó al ayuntamiento en su solicitud que el objetivo era celebrar un fiesta western "con demostraciones, foodtrucks y música country". Sin embargo, en las redes sociales, donde avanzan una segunda edición, se publicitaba el 'Apache Desert Festival' con una jornada non-stop para el 1 de mayo con tres escenarios, uno principal y otros dos Urban y Techno. Con las venta de entradas, a 20 euros, se ofertaban bonocopas, el ticket de bus cinco euros y párking "privado" a diez euros. "Que solicitaran para celebrar un tipo de evento, pero luego en redes sociales pudiésemos ver que era otro no influye. Era un evento no autorizable de ninguna manera", ha remarcado Díaz, quien ha apuntado que hace un mes "autorizamos uno similar en otro parque temático, pero fuera del paraje y con toda la documentación en regla; esa es la diferencia". Por último, ha trasladado que el ayuntamiento está a la espera de recibir los informes de la actuación elaborados por la Policía Autonómica y por los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la incoación del correspondiente expediente administrativo. El PORN de Sierra Alhamilla y Desierto de Tabernas prohíbe también expresamente las actividades que impliquen el uso de "aparatos de megafonía exterior" con alteración de las "condiciones de sosiego y silencio", la circulación de vehículos "campo a través", fuera de carreteras o caminos asfaltados y la creación de áreas de acampada y campamentos de turismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

