Almería Ampliar Los embalses de Almería tienen el doble de agua que hacde un año viernes 06 de mayo de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los embalses de la provincia de Almería rondan ya de media el 25 por ciento de su capacidad tras las lluvias acaecidas en las últimas semanas, de modo que tanto el pantano de Cuevas del Almanzora como el de Benínar contienen actualmente el doble del volumen de agua que tenían el pasado año en las mismas fechas. El agua acumulada en cada uno de los pantanos ha crecido, de forma conjunta, un 143,5 por ciento desde el inicio del año hidrológico el pasado mes de octubre, cuando los regantes señalaban las malas perspectivas para el sector agrícola ante la falta de precipitaciones. Según los datos recopilados por el sistema automático de información hidrológica (SAIH), recogidos por Europa Press, ambos pantanos albergan 55,85 hectómetros cúbicos de agua frente a los 27,42 que contenían en el mismo día del pasado año. El pantano de Benínar se encuentra actualmente al 23,6 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en los 62,9 hectómetros cúbicos, al situarse en los 14,88 hectómetros cúbicos, esto es, el doble que en la misma fecha del pasado año cuando albergaba 7,15 hectómetros cúbicos. El mismo pantano, hace solo tres meses, estaba al 8,28 por ciento de su capacidad y contenía 5,21 hectómetros cúbicos. En la última semana, el embalse de referencia en la comarca del Poniente almeriense ha recogido 62,1 litros por metro cuadrado, lo que ha hecho crecer el nivel en 1,8 los hectómetros cúbicos. Por su parte, el pantano de Cuevas del Almanzora, que arrancó el año hidrológico con 17,54 hectómetros cúbicos de agua estando al 11,09 por ciento, actualmente supera una cuarta parte de su capacidad de embalse al estar lleno al 25,95 por ciento. Con un volumen contenido actualmente de 40,97 hectómetros cúbicos --1,87 más que hace una semana--, durante los últimos siente días el embalse ha recibido 27,8 litros por metro cuadrado acumulados. Así, ha doblado su volumen embalsado con respecto hace un año, cuando contenía 20,27 hectómetros cúbicos de agua. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

