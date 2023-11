Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Acoso a las puertas Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 10 de noviembre de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el torbellino de la política, las manifestaciones se han erigido como una herramienta de expresión ciudadana, un medio para alzar la voz contra decisiones que, según algunos, amenazan la integridad y estabilidad del país. Recientemente, las puertas de las sedes del PSOE se han convertido en el epicentro de una protesta que, más allá de su supuesta razón, ha desatado una ola de violencia y tensiones innecesarias. Es desconcertante observar cómo personas de diversas ideologías se congregan sin tener pleno conocimiento de quién convoca tales eventos. ¿Es acaso ingenuo pensar que los organizadores son ajenos a los hechos violentos que a veces surgen en estas concentraciones? La falta de certeza sobre los convocantes deja un manto de incertidumbre sobre las verdaderas intenciones detrás de la protesta. Recuerdo con claridad los días en que, desde mi despacho en el Paseo de Almería, presenciaba la turba que acosaba a las puertas del PP tras el atentado del 11-M. Los gritos de "terroristas" resonaban en el aire, y la tensión era palpable, hasta el punto de que nadie de este partido se atrevía a entrar o salir de allí, y hasta tuvieron que llamar a dirigentes socialistas -algunos presentes entre la muchedumbre- para conminarles a desactivar aquello. Ahora, ante la sede del PSOE, se gesta una protesta bajo la premisa de que el partido es responsable de acuerdos y amnistías cuestionables. La lógica superficial sugiere coherencia, pero ¿qué sucede si un militante socialista intenta entrar o salir de la sede? ¿No podría esto desencadenar un altercado innecesario? La estrategia de Vox, al no convocar directamente las concentraciones, plantea interrogantes sobre su confianza en la civilidad de los manifestantes. Sus secuaces, voceros desde las redes sociales, han amplificado el llamamiento a las protestas, pero la reticencia de Vox a protagonizar directamente la convocatoria sugiere que tal vez temían la posibilidad de que la indignación se desbordara en actos incívicos. En marcado contraste, el PP adopta una postura más clara y directa al convocar manifestaciones bajo su nombre y con un lema definido. La cita en la Plaza de la Constitución en Almería, programada para el próximo domingo a las 12 del mediodía, refleja una actitud que busca la expresión ciudadana sin caer en la provocación y el caos. En última instancia, las manifestaciones deben ser un medio para la expresión pacífica y democrática. La falta de transparencia sobre quién está detrás de las convocatorias y la posibilidad de incidentes violentos amenazan con desvirtuar el propósito original de estas acciones. Es crucial reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la participación en estos eventos, para evitar que la protesta se convierta en una excusa para el caos en lugar de un llamamiento genuino a la reflexión y al cambio. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1173 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes