OTRAS NOTICIAS Activos digitales encriptados en forma de NFT son subastados Escucha la noticia Ya se escucha un popular anuncio donde se han puesto en subasta más de doscientas imágenes digitales o fotografías, y así también tres NFT, lo cual nunca había sucedido, siendo los primeros a lo largo de la historia de las bitcoin investment. Algunas de estos tokens representan obras como la catedral de Notre-dame al incendiarse, Zidane y su célebre cabezazo a fines del mundial 2006, instrumentos de guerra usados en el conflicto Francia y Rusia, etc. Aspectos más relevantes de esta subasta de NFT en fotografías digitales Esta exposición de criptoactivos digitales NFT, tendrá lugar el próximo 5 del mes de noviembre, para la cual se ha definido un nombre muy singular "De Analógico a Icónico" y se oficializara en la galería parisina Elli Art Galery. Es el segundo evento de este tipo realizado por la AFP, durante la primera subasta se lograron ventas muy beneficiosas, solo una fue por 300 mil euros Cada vez son más las obras que se convierten en NFT, es maravilloso ver el arte digitalizarse ya que de esta manera se logra la inmortalidad de las obras, ya que al conservarse en este formato es imposible que sufran deterioros físicos. Material ofrecido en esta subasta de obras digitales en NFT Este material fotográfico, representa un alto valor en cuanto a cronología de hechos ocurridos durante el pasar del tiempo y la historia, con un nivel muy exigente en cuanto a calidad en la escena tomada. Las imágenes allí expuestas son perfectas, ya que se persigue el control del nivel de luz, ambientes, enfoques, movimiento, tonos de colores, brillos y muchos demás aspectos presentes en la fotografía digital. Se pueden observar obras de la magnitud de Picasso, con sus famosas y reconocidas pinturas, al igual que de Henri Matisse, en su taller de diseño y Colette, quien se inmortalizo frente a un espejo junto a su serie de elementos de cristal. Una de las fotografías que más ha captado la intención por su mensaje, es la de un hombre con necesidad de cometer asesinatos, a quien fotografiaron durante su presentación en el juzgado en compañía de los artículos recuperados de sus víctimas. Una de las obras presentes ocurridas en la actualidad es la fotografía del momento en que los partidarios de Donald Trump ingresaban al capitolio. Las imágenes que hayan sido capturadas recientemente son pocas, ya que al pertenecer a la historia se convierten en más atractivas para los coleccionistas y se revalorizan de forma sin igual. Los primeros NFT en venta por la AFP Junto a las obras digitales se encuentran en subasta, los primeros tres NFT, los cuales cuentan con certificados originales intransferibles, es la primera vez que activos digitales de este tipo son vendidos en la trayectoria de la AFP. Lo que se obtenga por la licitación de estos NFT, se empleara en la recuperación y desarrollo de la fotografía digital de la AFP. Estos NFT están representados por la foto de Bernie Sander, reconocido político de EEUU usando manoplas, imagen de la cual hay miles de copias en las redes, otra obra es la Gainsbourg incendiando un billete y la liberación de Paris en el año 94, emitida por la misma galería. De todas estas obras también se encuentra un registro en una publicación literaria llamada AFP una epopeya fotográfica, la cual ofrece información detallada de cada situación en la realidad representada en las imágenes digitales. Beneficios de representar obras con NFT Las nuevas formas digitales para representar el arte, como lo son los NFT, han logrado llamar la atención de aquellas personas cultas en historia y arte, todos los que saben valorar los eventos ocurridos en la historia que forman parte de nuestra cultura. Es muy interesante ver el gran valor que han obtenido estos activos digitales no fungibles, parecidos a las criptomonedas, con la diferencia de que son únicos y originales y los respalda gráficamente una obra de fama e importancia reconocida. Los NFT así como las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain, brindando seguridad, confianza y rentabilidad, al momento de adquirirlos. Conclusión Las criptomonedas son la nueva forma de intercambio económico y sus derivados como los NFT son tokens originales que se están apoderando no solo del arte sino de muchos otros ámbitos donde se puedan aplicar estos activos digitales únicos, los cuales gozan de un gran valor económico asignado por su autor original. La tecnología se está apoderando de la vida cotidiana, en busca de soluciones en beneficio de la sociedad, donde se incluya a la población mundial en todos los aspectos relacionados con la estabilidad y libertar económica y financiera, objetivo principal que persigue este proyecto criptográfico junto a la descentralización. Cada vez surgen más NFT originales y de mucho valor comercial, por medio de los cuales se puede tener una inversión segura y muy rentable a futuro.