Acto de la UCE contra la invasión de Ucrania

La organización de Unificación Comunista de España en Almería realizará un mitín debate para denunciar la guerra de Ucrania, condenar la invasión rusa y manifestar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo ucraniano. Bajo el título de "No a la guerra de Ucrania, fuera Putin de Ucrania" participarán colectivos sociales, vecinales y agrupaciones políticas como la Asociación Posidonia Aguadulce, PACMA, la radio "El rinconcito sevillano" o la asociación Murgi entre otras. Todos los demócratas y amantes de la paz tenemos una cita este domingo 20 de Marzo a las 12:00 de la mañana en la Plaza del Marqués de Heredia.

