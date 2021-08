Almería Adif sustituirá desvíos ferroviarios para mejorar la circulación entre Granada y Almería miércoles 18 de agosto de 2021 , 15:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo del proyecto es la sustitución de los desvíos de la Bifurcación Granada y Bifurcación Almería, con objeto de que las circulaciones entre Granada-Almería discurran por vía directa





Adif ha adjudicado por un importe de 398.140,08 euros (IVA incluido), las obras de sustitución de desvíos ferroviarios para mejorar la circulación entre Granada y Almería. Estos desvíos están localizados en la línea de ancho convencional Bifurcación Almería-Bifurcación Granada. Este tramo de la red convencional permite la conexión para las circulaciones ferroviarias que conectan Granada y Almería. Los trabajos, adjudicados a la empresa Rover Rail, cuentan con un plazo de ejecución de tres meses.



El objetivo del presente proyecto es la sustitución de los desvíos en Bifurcación Granada y Bifurcación Almería, con objeto de que las circulaciones de la relación Granada-Almería discurran por vía directa, permitiendo mayores velocidades máximas. Debido a esta sustitución serán necesarias modificaciones en la infraestructura, pequeñas ampliaciones de la plataforma, y en las instalaciones de seguridad, enclavamiento y telemando.



Actualmente, la Bifurcación Almería y la Bifurcación Granada cuentan con desvíos tipo A y B respectivamente, controlados mediante enclavamiento eléctrico en la estación de Moreda, telemandado desde el Control de Tráfico Centralizado (CTC) ubicado en el Centro de Regulación y Control (CRC) de Granada.



La sustitución de los desvíos actuales por desvíos tipo C supondrá una mejora en los tiempos de viaje entre Granada y Almería, aumentando la fiabilidad del servicio. Además, se realizarán actuaciones en un paso a nivel cercano y obras de drenaje que permitirán reducir los costes de mantenimiento y aumentar la seguridad. También se realizarán trabajos en los terraplenes para evitar la excavación de madrigueras por parte de conejos.



Los desvíos son elementos fundamentales en la infraestructura ferroviaria, ya que permiten bifurcar una vía en otras dos y son necesarios para el correcto encaminamiento de los trenes a lo largo del trazado férreo.



Concretamente, los desvíos y señales situados en estas Bifurcaciones permiten encaminar la circulación entre las estaciones de Granada, Almería y Guadix, en función de su destino.



Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.





Desarrollo de las obras

Estas obras se desarrollarán íntegramente dentro del municipio de Morelábor (Granada) y tendrán las siguientes actuaciones:



-Implantación de nuevos desvíos tipo C en ambas bifurcaciones. Estos desvíos estarán calefactados, en previsión de las bajas temperaturas que acostumbran a darse en la zona



-En el paso a nivel situado en el punto kilométrico (P.K.) 1/131 de la línea Moreda-Granada se sustituirá el enmaderado existente por módulos prefabricados tipo Strail, lo que facilitará los trabajos de mantenimiento.



-Con el objetivo de aumentar la permeabilidad del drenaje en la zona de actuación se han previsto diversos elementos de drenaje.



-Colocación de mallas conejeras para evitar la aparición de madrigueras en los tramos de nuevo trazado. En los tramos de terraplén donde no se va a modificar el trazado, se inyectará mortero a baja presión con objeto de rellenar las madrigueras existentes.



Fondos europeos

