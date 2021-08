Diputación atiende a 265 mujeres y 17 menores víctimas de violencia de género este año

miércoles 18 de agosto de 2021 , 15:07h

La Institución Provincial ha realizado 1.163 intervenciones en materia de prevención de la violencia hacia la mujer en atención psicológica, jurídica y social en los primeros ocho meses de 2021







La Diputación de Almería ha ofrecido atención individualizada en lo que va de año a 265 mujeres y 17 menores víctimas de violencia de género en la provincia. Además, la Sección de Recursos Sociales para Mujeres, junto al Departamento Jurídico de Violencia de Género de la Institución Provincial, ha realizado en los ocho primeros meses de 2021 un total de 1.163 intervenciones en materia de prevención de la violencia hacia la mujer en atención psicológica, jurídica y social.



Estas 265 mujeres han recibido asesoramiento personalizado por parte de las especialistas del Área de Igualdad de la Diputación de Almería. A través de las líneas telefónicas de atención a víctimas - 900713535 / 681000016 – se facilita información relativa a la violencia de género y se atienden las peticiones de ingreso en el Centro de Atención Inmediata, CAI, realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Juzgados o Ayuntamientos.



Hasta el 18 de agosto de 2021 en el CAI han ingresado 30 mujeres y 14 menores. Actualmente hay acogidas 6 mujeres y 5 menores. El CAI es un recurso con carácter de emergencia disponible las 24 horas, que facilita a las mujeres víctimas de malos tratos la posibilidad de romper con la situación de violencia en la que viven. Desde su apertura, en abril de 1999, el centro ha acogido a 1.273 mujeres, 1.228 menores y 8 familiares, un total de 2.509 personas.



La diputada de Igualdad, Carmen Belén López, ha señalado que “la Diputación de Almería trabaja al lado de toda la sociedad, de todos los almerienses y el resto de instituciones por erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Es una tarea conjunta en la que no escatimamos recursos ni esfuerzos. Estamos con las víctimas, prestando atención, asesoramiento y herramientas para que superen esta situación cuanto antes y con todas las garantías. Ofrecemos un servicio integral para prevenir, evitar y poner fin a situaciones de violencia de género en la provincia”.



En este sentido, ha recordado que “la lucha contra la violencia de género es una máxima fundamental del Gobierno de la provincia y el eje principal de nuestro Plan Provincial para la Igualdad de Hombres y Mujeres para el periodo 2020 – 24”, y ha recordado que “esta estrategia pretende que la ciudadanía almeriense sea consciente y sensible ante la desigualdad y la violencia contra las mujeres, y en consecuencia más activa en su rechazo y defensa de valores de paz e igualdad”.



En esta línea, la diputada ha puesto de relieve otras iniciativas que la Diputación pone al alcance de las mujeres como el Programa de Recuperación de Víctimas que se presta en el mismo CAI. Consiste en un acogimiento residencial no permanente con el objetivo de que las mujeres acogidas se recuperen y normalicen su situación. Durante este año se han beneficiado de él 10 mujeres y 5 menores y, desde su puesta en marcha en 2003 ha acogido a 293 mujeres y 301 menores.



Por último, dentro de la asistencia residencial que presta Diputación a las víctimas, se encuentran los pisos tutelados que funcionan como un hogar funcional y temporal para mujeres que no requieran en su totalidad el tratamiento prestado por el Programa de Recuperación de Víctimas. Los pisos tutelados, desde su apertura en noviembre de 2004, han facilitado una vivienda digna a 232 mujeres y 35 menores. En 2021 han acogido a 3 mujeres y un menor.



Del mismo modo, la Diputación de Almería emprende una serie de programas que se llevan a cabo en los recursos de acogida para garantizar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las mujeres acogidas a las que durante su estancia se les facilita el apoyo de las auxiliares de atención a mujeres y menores. Esto permite la asistencia de las madres a las citas con el equipo multidisciplinar, resolver gestiones y participar en actividades, talleres, cursos, trabajo…



Entre estos talleres se encuentran los de apoyo psico-social grupal, apoyo a menores y mujeres acogidos en red, de apoyo escolar, apoyo al conocimiento de nuestro idioma, al empleo, o de intérpretes-traducción.