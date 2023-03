Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Adiós a Ferrovial Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por jueves 02 de marzo de 2023 , 08:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las noticias de la marcha de Ferrovial de España han conmocionado al empresariado español. Las fuentes de la junta directiva de la CEOE han admitido de forma sorpresiva que el anuncio de la compañía ha sido totalmente inesperado, y que es una muestra de que "determinadas políticas y actitudes, al final, acaban teniendo consecuencias". La decisión de Ferrovial de cambiar su sede no ha sido aleatoria. La compañía cuenta con un vínculo con Países Bajos que ha pesado más que su arraigo a España. El 90% del capital de la compañía que cotiza está en manos de inversores extranjeros. Las empresas han señalado populismo, electoralismo e inseguridad como las causas de la marcha de Ferrovial. Por su parte, el Gobierno considera que la decisión de la compañía fue motivada por un interés empresarial y no por uno político. Esta decisión es una muestra más del desencanto que las empresas españolas sienten con el actual clima político, que está alejando a nuestro país de la inversión extranjera y de la competitividad de la que gozamos en el pasado. Es el momento de que el Gobierno español tome conciencia de la situación y haga los cambios necesarios para promover un entorno empresarial favorable, que atraiga inversores extranjeros y haga que las empresas españolas decidan quedarse. Si no se toman medidas urgentes, el futuro de la economía española se verá afectado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 43 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)