Capital Adjudicada la conexión peatonal entre La Cañada y el Puche lunes 17 de mayo de 2021 , 20:21h



El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy, en Junta de Gobierno Local, las obras de adecuación y mejora del acerado en la zona de los partidores, un proyecto que permitirá la conexión viaria peatonal entre La Cañada y El Puche. Los trabajos, que supondrán la inversión de 367.914,91 euros, se han adjudicado por dicho importe a la mercantil Construcciones Nila.



Ha sido este uno de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local de esta mañana que, de forma telemática y presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha incluido en su Orden del Día un total de treinta y nueve puntos. La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha desgranado los “importantes” acuerdos hoy adoptados que, entre adjudicaciones y licitaciones, a través de sus diferentes áreas, “va a movilizar algo más de 2,1 millones de euros”, ha resumido Vázquez.



La adjudicataria de los trabajos para la mejora de la conexión entre La Cañada y El Puche, en la zona de Los Partidores, contará con un plazo de cinco meses a partir de la firma del contrato para la ejecución de unas obras “comprometidas por el alcalde”, ha recordado Vázquez, con el que se vendrá a mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad vial de esta zona, muy transitada por vehículos y peatones, en la que convergen muchos centros de trabajo, siendo además un importante nudo de comunicación que conecta la antigua carretera nacional, el barrio de La Cañada y la Universidad.



En un ámbito de actuación de casi un kilómetro de longitud, en el tramo que va desde la salida del paso subterráneo bajo la autovía del aeropuerto hasta la rotonda situada junto al cortijo Los Picos, las obras permitirán una mayor amplitud del acerado en ambos márgenes y una mejora además del alumbrado, ha resumido Vázquez.





Acerado y mejora alumbrado

De acuerdo con el proyecto aprobado, que ha contado además con la necesaria gestión para la cesión de parte de suelo que permitiera la ejecución de los trabajos, las aceras que vayan a construirse tendrán una anchura de 2,40 metros y el alumbrado incorporado será bilateral en la zona de las viviendas y unilateral en los tramos exteriores. En las zonas de mayor anchura, coincidentes con las instalaciones de la CASI, la zona de los peatones estará además delimitada por un pavimento de slurry al nivel de la calzada. Como parte de las actuaciones que se ejecuten en esta zona será también la reparación de parte de la calzada y de los cruces de servicios, además de la señalización y obras accesorias, como la construcción de un muro de hormigón armado en la zona existente entre las instalaciones del almacén 'La Boletina' y la cooperativa CASI, para la contención de tierras que se encuentran en un nivel superior de la carretera.



Como ha insistido Vázquez, una parte importante de la ejecución de este proyecto será la dotación de nuevo alumbrado, en respuesta a la petición expresa de vecinos, trabajadores y empresas de la zona, “mejorando de forma muy considerable las condiciones de seguridad, tanto vial como peatonal”. La dotación de alumbrado se realizará con columnas de 9 metros de altura y luminarias LED, bilateral en el núcleo de las viviendas y unilateral en el resto del trazado, incluyendo la rotonda de Los Picos.

Instalaciones deportivas colegios

Como parte también de los acuerdos hoy adoptados ha sido la adjudicación el contrato de servicios de mantenimiento de pistas polideportivas de los Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP’S) y Educación Especial (EE) en el término municipal de Almería, a la empresa Facto, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, por importe de 41.233,17 euros.



A través de este contrato, como ha detallado la portavoz del Equipo de Gobierno, se pretenden corregir los deterioros que se han ido detectando, han sido objeto de demanda o puedan producirse, en algunos de los cincuenta y cinco centros escolares que el Ayuntamiento cubre en materia de mantenimiento y que tengan que ver, en este caso, con el mantenimiento de sus pistas o instalaciones polideportivas. Así, a través de este contrato podrán ejecutarse diferentes obras de pavimentación, repavimentación, marcaje e instalación de porterías, redes, postes de diversos deportes, etc... Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

