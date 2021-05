Capital 32.000 euros para los servicios de zonas de sombra y baño adaptado en las playas lunes 17 de mayo de 2021 , 20:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las zonas de sombra, repartidas entres las playas de El Palmeral (2), Costacabana, Retamar, El Toyo y Cabo de Gata (2), incrementan un 20% más su superficie respecto a la del año pasado





El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado hoy, en Junta de Gobierno Local, uno de los más importantes contratos que se incluyen dentro del Plan de Playas 2021-2022. En este caso ha sido el de los servicios de instalación de equipamientos para zonas de sombra y baño adaptado, por importe de 32.960,40 euros, adjudicado a la empresa Recreativos Acuáticos Horadada, S.L.



“Seguimos trabajando en el equipamiento y mejora de nuestras playas, de cara a un verano que todos deseamos afrontar con la mayor normalidad posible, siempre en el marco de lo que se disponga por parte de las autoridades sanitarias”, ha insistido la portavoz municipal, María del Mar Vázquez, reconociendo además en ello el “compromiso” para seguir dotando y mejorando las playas almerienses en materia de accesibilidad. En ese objetivo, el contrato ahora adjudicado permitirá la instalación de siete pérgolas y una zona de baño.



Ha recordado Vázquez, como ya hiciera hace una semana en sesión plenaria el concejal responsable de Playas, Carlos Sánchez, que de esta manera la superficie de sombra en las playas se incrementa en un 20% sumando a ello, en ese objetivo por mejorar la accesibilidad, la renovación de módulos de playa, incluyendo aseos adaptados en todos ellos, de las pasarelas de acceso a las playas o la dotación de material específico en las zonas de baño, caso de sillas anfibias, pediátricas o la disposición de muletas anfibias en todas las torres de salvamento.



Las zonas de sombra que se instalarán a través de este contrato lo serán en El Palmeral (2), Costacabana, Retamar, El Toyo y Cabo de Gata (2). La instalación de la zona de baño adaptado, tipo isla, se ubicará en la playa urbana de El Palmeral. El contrato incluye el desmontaje al finalizar el Plan de Playas y su posterior traslado al almacén municipal.





Elementos a instalar y características

La zona de baño adaptada de El Palmeral, tipo isla, es de 6 x 6 x 6 metros, con 22 asientos.



En cuanta a las zonas de sombra. Son siete las unidades de zonas de sombra de 6 x 6 metros, con cubierta, dotadas de pavimento con tarima de madera



Asimismo, se dispondrá, para cada zona, de una pasarela de 1,80 metros de madera enrrollable, hasta la línea de agua para acceso al mar.



Cuatro de las zonas son de acero galvanizado al fuego, con cubierta plana de lona de sombraje de PVC. Se instalarán en El Palmeral y Cabo de Gata, dos zonas en cada playa.



Las otras tres zonas de sombra son de madera laminada de pino, con cubierta a cuatro aguas de sombraje de lona ignífuga de primera calidad. Se instalarán en Costacabana, El Toyo y Retamar.





Certificados calidad playas

En el capítulo de playas, en esta Junta de Gobierno se ha adjudicado también el contrato de los servicios de auditoría para la certificación de los sistemas de calidad de las playas del término municipal de Almería, servicio de temporada 2021 y 2022, a la empresa IVAC-Instituto de Certificación S.L. por importe de 7.623 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.