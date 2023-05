Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Adjudicado el control de accesos del Parque de Las Familias miércoles 31 de mayo de 2023 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre los servicios a prestar se incluyen los de información y control de acceso a las instalaciones, apertura de puertas, control del tránsito y del estado y funcionamiento de los bienes e instalaciones El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado a la empresa ‘Integra Mantenimientos Gestión Servicios Integrados Centro Especial de Empleo-Andalucía S.L.’ el contrato de los servicios de auxiliares de servicios y control de accesos del Parque de las Familias, con importe total de 133.729,30 euros, contrato que tendrá una vigencia de dos años de acuerdo al pliego de condiciones de su licitación. A este procedimiento se han presentado tres ofertas. La prestación de los servicios de este contrato incluye las funciones de información y/o de control en los accesos a las instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura de puertas, la ayuda en el acceso de personas, el cumplimiento de la normativa interna de las dependencias municipales, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o interior del parque. Además de lo anterior, en el contrato se añaden las tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de comprobación de entradas, documentos o carnés sin llegar a retener la documentación personal, de acceso al parque, y de cumplimiento interno de éste, así como la gestión auxiliar complementaria de los edificios internos del parque. El personal incluido en la prestación del servicio se encargará también del control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de las instalaciones, en cumplimiento de la normativa interna del parque o del servicio. Ejercerán además las funciones de comprobación y control del estado y funcionamiento de los bienes e instalaciones en general existentes en el parque, para garantizar su conservación y funcionamiento. Dichas funciones serán desempeñados por el personal dependiente de la empresa adjudicataria, debiendo prestarse con la uniformidad y distintivos correspondientes. El horario del servicio que se prestará a través de este contrato se realizará desde las 06.00 horas hasta las 22.00 horas, todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

