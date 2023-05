Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Intercambio de fruta por cigarrillos en el Hospital de Poniente miércoles 31 de mayo de 2023 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la entrega de reconocimientos a los nuevos integrantes de la Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo y actividades en los cinco centros dependientes del hospital El Hospital Universitario Torrecárdenas ha celebrado hoy el Dia Mundial sin Tabaco en sus centros dependientes. Con un acto central en el que ha participado el delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del hospital, Manuel Vida, y el director gerente del Distrito Sanitario Almería, Teodoro Gómez. Además, se han realizado diferentes actos en el CPE Bola Azul, CARE Nicolás Salmerón, Hospital General, Hospital Materno Infantil y Hospital de Alta Resolución de El Toyo, con la instalación de mesas informativas acerca de la deshabituación tabáquica y con el ofrecimiento a las personas fumadoras de intercambiar cigarrillos por piezas de fruta donadas por la empresa agrícola Caparrós. También la neumóloga del hospital almeriense, Montserrat Contreras, ha ofrecido una charla divulgativa que ha contado con una alta partición y un debate posterior tras su exposición. En esas mesas informativas también han estado presentes, además de los profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas, las asociaciones AECC Asociación Española contra el Cáncer, ALCER Asociación para la Lucha contra la Enfermedad del Riñón, ARGAR Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer de Almería, AMAMA Asociación de Mujeres de Almería Mastectomizadas, ALAL Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería, ASPASA Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Almería, EL TIMON Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental en Almería y AFIAL que han recibido un reconocimiento especial tras adherirse a la RASSELH Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humos. Igualmente se han entregado los premios de las diferentes actividades que ha realizado durante esta última semana el Hospital Universitario Torrecárdenas como el juego ‘Pasatabaco’ en colaboración con el IES La Salle Virgen del Mar. Un juego imitando al conocido programa de televisión en el que se ha fomentado e informado sobre los problemas que genera la adicción al tabaco. II Carrera Sin Humo del Hospital Universitario Torrecárdenas Los actos de esta semana preparados por el hospital referente de la provincia de Almería tendrán su colofón con el día 4 de junio con la II Carrera Sin Humo en la que también colabora el Ayuntamiento de Almería. La salida y llegada será en el acceso principal al Hospital Universitario Torrecárdenas y contará con distintas modalidades. 5 o 10 kilómetros corriendo, 5 de caminata saludable y una carrera infantil. Habrá regalos para todos los participantes (mochilas, camisetas, detalles variados, fruta, bocadillos y agua) y trofeos para los tres primeros en cada categoría. En la modalidad infantil, todos tendrán trofeo. Actuaciones para promover el abandono del tabaquismo El registro del hábito tabáquico de las personas atendidas constituye una base del tratamiento de tabaquismo. El total de registros realizados en Andalucía durante 2022 con el nuevo sistema ha sido de 170.424, de los que hay 10.796 fumadores (6.086 hombres y 4.710 mujeres) lo que supone un 29,22% de los usuarios registrados; 18.318 no fumadores (7.349 hombres y 10.969 mujeres) que suponen un 49,59% de usuarios registrados; 7.575 exfumadores (5.440 hombres y 2.135 mujeres) que son el 20,50% de los usuarios registrados. Además, se han registrado 1.973 fumadores pasivos (921 hombres y 1.052 mujeres). Desde los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía se ofrece, como intervención básica, consejo sanitario para dejar de fumar. Además, en 2022 se atendieron a 44.878 personas fumadoras, de las cuales 43.175 recibieron Intervención Avanzada Individual y 1.703 Intervención Avanzada Grupal. En ambos tipos de intervención se combinan tratamientos de apoyo psicológico y farmacológico (tratamiento multicomponente). Desde el programa Forma Joven, impulsado por el Servicio de Promoción y Acción Local en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, se trabaja para facilitar a los jóvenes y adolescentes andaluces información detallada sobre aquellos aspectos vinculados al tabaco y los riesgos que supone para la salud. En el curso 2021-22, se realizaron 299 asesorías individuales y 651 actividades grupales desde el programa vinculadas al tabaco. A través de estas asesorías, se ha alertado a esta población tanto de los peligros de su consumo como de los efectos positivos que supone no consumirlos. En el teléfono de información sobre tabaco (900 850 300), de acceso gratuito, cobertura 24 horas al día durante todo el año, gestionado por Salud Responde, se han atendido 32.057 llamadas de información, desde su inicio en 2005 hasta diciembre de 2022. Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo La Red Andaluza de Servicios Sanitarios y Espacios Libres de Humo es una iniciativa importante en el ámbito de la prevención y el control del tabaquismo, integrada en la Global Network for Tobacco Free Health Care Services (ENSH-Global). Pretende desarrollar estrategias activas comunes de los servicios sanitarios en el control y la prevención del tabaquismo. Actualmente el número total de centros sanitarios y organizaciones que pertenecen a la red andaluza es de 628. En 2022 se adhirieron 16 Distritos Sanitarios, 383 Unidades de Gestión Clínica, 15 Áreas de Gestión Sanitaria, 37 hospitales públicos y 72 organizaciones de distintos ámbitos (entre ellos oficinas de farmacia), 55 playas y 87 piscinas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Más de un millón de personas transitan por los 30 Espacios Sin Humo de Almería