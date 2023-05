Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Adra celebra el 1 de junio el café-coloquio ‘Adicciones y prevención’ de la Escuela de Familia jueves 25 de mayo de 2023 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las inscripciones, que son totalmente gratuitas, deben hacerse en el edificio de Servicios Sociales

La Escuela de Familia de Adra celebra el próximo jueves, 1 de junio, el café-coloquio ‘Adicciones y prevención’, de la mano del técnico municipal de Juventud y Prevención de adicciones y drogodependencias, Paco Fernández. Para disfrutar de esta charla, que tendrá lugar en el Centro de Interpretación de la Pesca de 10:00 a 11:30 horas y que es totalmente gratuita, es necesaria la inscripción previa, que podrá hacerse en el edificio de Servicios Sociales o a través del número de teléfono 678 853 924. Durante esta charla, el ponente explicará el concepto de adicción, tanto con sustancia como si ella, y las consecuencias que tiene cada una de ellas. Además, ligado al Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, el coloquio irá especialmente enfocado al consumo de tabaco, cachimbas y vaper por parte de los jóvenes y adolescentes. “Poner en conocimiento a los padres y madres de las consecuencias de su consumo, tanto a corto como largo plazo” es uno de los objetivos de esta charla que pretende concienciar a los y las asistentes “de que el consumo de cachimbas y vaper es tan perjudicial como el consumo de tabaco”. Cabe recordar que la Escuela de Familia, que es totalmente gratuita y abierta a todo el público, ha sido creada para promover habilidades educativas que garanticen la protección y el adecuado desarrollo de los y las menores. Este programa, conformado por 16 citas que se están desarrollando durante este 2023, ha sido organizado con la intervención de las concejalías de Servicios Sociales, Salud, Juventud y Seguridad Ciudadana y la colaboración del Centro VUELA – Guadalinfo CAPI La Alquería Acerobo, FEAFES El Timón, Axdial y Colega; y cuenta con distintos agentes sociales y profesionales para dotar a la Escuela de Familia de la información y profesionalidad que requiere. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

