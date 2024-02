Almería Ampliar AFAMMER y Legados promueven agricultura local y papel de mujeres rurales jueves 15 de febrero de 2024 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Raíces fomenta el consumo responsable basado en el producto local o de proximidad, que ayudará a las zonas rurales a fijar población, generar recursos y caminar hacia un desarrollo más sostenible, y que tiene en cuenta de una manera especial el papel de las mujeres rurales como eje esencial en el desarrollo de sus territorios. La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural en colaboración con Legados, está llevando a cabo el programa 'Raíces: Mujer, Agroecología y Proximidad'. En la presentación del programa a los medios han estado presentes la delegada de gobierno en la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, que ha querido expresar apoyo institucional a esta iniciativa; la presidenta de AFAMMER-Andalucía, Rita Mateos; la presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, y el director de Legados, Pere Jurado. El programa “Raíces, Mujer, Agroecología y Proximidad” tiene como objetivo visibilizar a los pequeños agricultores y apostar por los productos locales o de proximidad y evitar los intermediarios en la medida de lo posible, ayudando al mismo tiempo a frenar la despoblación. Aranzazu Martín ha agradecido a las entidades por haber elegido la sede del gobierno para presentar “Raíces” y ha valorado positivamente que sea la provincia de Almería la elegida para poner en marcha el proyecto piloto. “Es un proyecto muy bonito y no podíais haber elegido mejor territorio porque nuestra provincia cuenta con casi 79.000 de hectáreas de cultivo ecológico y en hortalizas con 4.700 en producción ecológica”, ha recalcado. Pere Jurado, director de Legados ha manifestado: “La producción de agricultura ecológica y orgánica tienen una trascendencia que va mucho más allá de una etiqueta. Los agricultores son el alma de los pueblos, sin nuestra agricultura no seríamos lo que somos. Comprar local, es apoyar a nuestros agricultores, a nuestra economía, a un sector importantísimo en España, más aún en regiones como esta”. La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha expresado la intención de que este proyecto que ha comenzado a andar en la provincia de Almería, 'eche raíces' y se expanda otras provincias de España pues es un programa que nace con la vocación de ayudar a nuestro medio rural que ha estado olvidado y desatendido, y a la actividad que se produce en él”, ha manifestado la presidenta nacional de AFAMMER. Así mismo, Rita Mateos, considera que gracias a este proyecto se generan mayores oportunidades laborales para la población rural “prioritariamente mujeres”, a partir de una agricultura y ganadería respetuosa con el entorno y el medioambiente, además de involucrar a los agentes implicados para fomentar las economías de proximidad en sus territorios. Fomentar el consumo responsable basado en el producto local o de proximidad y colocar a las mujeres como eje esencial de sus territorios Raíces, Mujer, Agroecología y Proximidad pretende conectar a productores y productoras con grupos de consumo, servicios de hostelería, comedores, centros de trabajo, de formación, administraciones, servicios de catering y restauración, y el consumo en general. El proyecto finaliza el próximo 6 de abril con la eco-feria de Adra El 6 de abril tendrá lugar una eco-feria en la localidad de Adra en la que se prevé que participen alrededor de 40 stands que fomentan la economía local y los productos de proximidad y de confianza. Manuel Cortés, alcalde de Adra ha expresado su agradecimiento por haber elegido su localidad como sede de este proyecto. María del Mar Esparza, coordinadora del IAM y el diputado provincial, Carlos Sánchez, también ha querido apoyar la iniciativa de AFAMMER y Legados con su presencia. Legados Legados es una organización sin ánimo de lucro que trabaja para reducir la polarización en el debate climático, promoviendo proyectos que generan lazos entre personas, enfocados a sumar a todas voces preocupadas por el futuro de su territorio, aportando una mirada de sostenibilidad ambiental. AFAMMER La Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) es una organización sin ánimo de lucro (ONG) cuyos fines son promocionar la mejora y defensa desde el punto de vista económico, social y cultural de las mujeres rurales, y al mismo tiempo reivindica el protagonismo de la mujer en el desarrollo del mundo rural, propiciando su formación y facilitando su incorporación al difícil mercado laboral, a través de varias iniciativas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Ayudas millonarias para potenciar el turismo en estos destinos almerienses La Junta promueve un plan de actuación para reforzar la industria del agua