No es fácil escribir sobre lo que está pasando en Afganistán. No es fácil hacerlo desapasionadamente, con distancia, porque hay asuntos en los que la equidistancia y la desmemoria -que suelen ir juntas- son una auténtica infamia. Lo peor de lo que estamos viendo no está ocurriendo en Afganistán, porque desgraciadamente de allí no estamos viendo mucho… y menos será lo que veamos, lo peor de lo que vemos ocurre aquí, en Occidente, donde la islamofobia y el buenismo se dan la mano en un espectáculo incalificable. Es indignante leer y escuchar a quienes, a la luz de lo que hacen los talibán, responden con un “¡veis lo que hacen los musulmanes (los moros… vamos, que les pone más)!” y se regodean con chistes protagonizados por mujeres embutidas en burkas (que es una prenda preislámica muy extendida en zonas de India no islamizadas), o mostrando cualquiera acción de crueldad inhumana de estos barbudos medievales… tan próximos en tantas cosas al Santo Oficio (tampoco olvidemos que hoy sigue siendo legal un partido político que también lo era en el franquismo, cuando se encarcelaba y asesinaba a personas por su tendencia sexual o su religión o su ideología política, y que hace menos de 40 años las mujeres en España aún no podían tener una cuenta corriente... en fin, que algunas cosas no nos quedan tan lejos). Acto seguido, esos mismos sujetos nos alertan del peligro que supone para nuestra civilización cristiana -la única con derecho a existir, parece ser- el Islam, porque para ellos el Islam es eso, los talibán… y olvidan que quienes huyen de Afganistán son musulmanes, que las víctimas musulmanas de Al Qaeda multiplican hasta el infinito a las occidentales, que las víctimas musulmanas del ISIS también… y que si huyen y son víctimas, es precisamente porque como musulmanes son más conscientes que nadie de que el terror aplicado por estos palurdos armados y sanguinarios no tiene nada que ver con el Corán. ¿Acaso son menos musulmanas las mujeres que están en política, que son médicos, abogadas, deportistas…? Lo que no se puede consentir es meter a las víctimas en el mismo saco que a sus verdugos, como algunos están haciendo carcomidos por el supremacismo… haciendo justo lo mismo que los talibán… sí, los talibán matan… y ellos también cuando condenan a una muerte segura a los afganos, cuando azuzan la islamofobia y ésta acaba convirtiéndose en ataques a esta comunidad en Occidente. Pero el buenismo de la izquierda también es tremendamente dañino, porque es de género imbécil creer que respetarán algún derecho humano, que respetarán vidas, que respetarán ideas. Objetivamente, aquellos que huyen de Kabul comparten con nosotros, los occidentales, muchos más valores que con los talibán. Por eso intentan marcharse, como los occidentales que hay allí, y quienes reclaman que les acojan países musulmanes tienen razón, porque su relato será el mejor antídoto contra las veleidades extremistas en esos lugares. Pero eso sí, han de saber que ya han acogido a casi tres millones de afganos esos países musulmanes a los que aluden… Pero que los talibán se hayan apoderado de un país entero no es una casualidad, como no lo es que se expandieran, porque tampoco lo fue el florecimiento del narcotráfico en Sudamérica, y en ambos casos, a los promotores se les fue de las manos. En ambos casos, quienes ahora hablan de los narco-gobiernos en zonas de Sudamérica, no debían olvidar que hubo narco-guerrillas anticomunistas, y que las amapolas de Sinaloa y de Afganistán eran bellos vergeles a ojos norteamericanos… aunque luego eran sus jóvenes quienes morían por las calles con el pico en la vena. A los extremistas islámicos los financió Estados Unidos para que plantaran cara al régimen comunista impuesto por la URSS en Afganistán, y también fue Estados Unidos, con la excusa de costear las guerrillas contra los regímenes de inspiración comunista que proliferaban por el Continente, quien dejó hacer a los narcos. Luego, claro, los narcos hicieron lo que les dio la gana y fortalecidos crearon sus propios gobiernos en Iberoamérica... ya no necesitaban a EEUU porque podían gobernar directamente. Como en Afganistán. Pero la decisión de Donald Trump, sí, Donald Trump… de firmar en 2020 la paz con los talibán para entregarles el país a finales de agosto de 2021, que es lo que ahora ha sucedido, demuestra el nivel del personaje. Y es que no solo sabía que estaba condenando a millones de afganos a la muerte, sabía que la muerte de todos los norteamericanos y europeos que han estado allí en esos 20 años ha sido en vano, y sabía que, por puro egoísmo, entregar una “base logística” a estos criminales era ponerles en bandeja un centro de operaciones para atacar a Occidente. Pronto lo veremos. Ese es el legado de Trump… aunque algunos ahora prefieren señalar a Joe Biden como responsable, que ha justificado la decisión de su antecesor, pero en puridad se ha limitado a cumplir lo firmado. Pero si se puede criticar la acción de EEUU es porque algo ha hecho, y la pregunta es qué ha hecho la comunidad internacional durante todo este tiempo. La pregunta es qué hizo para acabar con la dictadura comunista en Afganistán, y qué hizo para que este país funcionara por sí mismo y no con un gobierno títere y corrupto movido por los norteamericanos: Nada, no ha hecho nada. Ahora lo deja abierto en canal, como hizo con Libia, con Siria… Vietnam, Corea… En fin, luego llegarán los de la real politik y se sentarán a la misma que los de Arabia Saudí, que los de los Emiratos, que Marruecos… pero no, no se puede ser equidistante: quienes no socorren a las víctimas de los talibán son sus cómplices.