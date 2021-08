Sucesos Fallece un motorista en una colisión con un turismo en la A-92 en Rioja sábado 21 de agosto de 2021 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El siniestro tuvo lugar anoche a la altura del kilómetro 380 Un hombre de 44 años falleció anoche en un accidente de moto registrado en la A-92 en la localidad almeriense de Rioja, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El suceso tuvo lugar a la altura del kilómetro 380, sentido Almería, El Teléfono 112 recibió el primero de varios avisos a las 20.45 horas que alertaba de una colisión entre una moto y un turismo y en la que el motorista había resultado herido. De inmediato, el centro coordinador avisó a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y a la Guardia Civil y a mantenimiento de la vía.



A pesar de los intentos de los servicios sanitarios de la Junta por salvar la vida de la víctima, finalmente falleció en el lugar del siniestro tras recibir asistencia médica.

