Sucesos Agentes del AMA sorprenden a dos furtivos haciendo pesca submarina en Cabo de Gata jueves 13 de mayo de 2021 , 18:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las piezas intervenidas, siete meros, dos corvinas y un espetón, se entregaron a un centro benéfico



Un equipo de Agentes de Medio Ambiente, que desarrollaban labores de vigilancia, sorprendieron a dos personas practicando pesca furtiva dentro del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando un agente observó la presencia de dos individuos que se encontraban buceando en la Cala de los Toros, dentro del Parque Cabo de Gata.



Sobre las 18.15h. dos individuos salieron del agua y fueron sorprendidos por el Agente de Medio Ambiente cuando se dirigían hacia el camino de acceso a la cala. Ambos submarinistas fueron identificados y se procedió al decomiso del material empleado para cometer la infracción así como del pescado capturado. En concreto, las piezas intervenidas fueron siete ejemplares de mero de varios tamaños, dos corvinas y un espetón, todas ellas entregadas a un centro benéfico. Entre el instrumental de pesca usado para estas capturas ilegales, se encuentran dos trajes de neopreno, dos fusiles de pesca submarina, aletas, gafas, respiraderos y pesos.



El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales ( PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, establecen que en las aguas interiores de este espacio protegido sólo pueden realizarse actividades pesqueras de carácter artesanal y pesca de recreo en zonas situadas fuera de las seis áreas de reserva marina. La normativa prohíbe en toda la franja marina del espacio protegido la pesca submarina, con artes de arrastre, de cerco y con enmallados fijos o de deriva que no se ajusten a la legislación pesquera vigente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

