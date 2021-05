Capital El Ayuntamiento “trabaja en una propuesta propia” para las feriantes jueves 13 de mayo de 2021 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Cultura lamenta “la demagogia del PSOE, pues le he explicado personalmente a Antonio Ruano cómo está la situación”



El concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha adelantado que el Ayuntamiento “trabaja en una propuesta propia” sobre los feriantes “ante la falta de consenso entre las tres asociaciones de feriantes de Almería” y ha lamentado de nuevo “la demagogia” que está demostrando el grupo municipal socialista “al que sólo le mueve sacar un rédito político ante las necesidades de los feriantes, sin realmente querer solucionar su situación”.



Cruz explica que “existen tres asociaciones de feriantes en Almería, nos llevamos reuniendo con ellos desde hace seis meses y les hemos solicitado una propuesta consensuada con la que se sientan cómodos. Sin embargo, seguimos sin recibir este documento”. Por eso, agrega, “ante la ausencia de consenso entre ellos, estamos trabajando en una propuesta propia desde el Área de Cultura que les haremos llegar en breve”.



El concejal recuerda que en los Presupuestos de 2021, aprobado ya en Pleno, “hemos habilitado una partida para ayudar a los feriantes de Almería y eso lo sabe el partido socialista”, de quien lamenta su hipocresía “puesto que he explicado personalmente al concejal Antonio Ruano la situación, pero parece que su único interés es poner un palo en las ruedas para impedir que podamos ayudar desde el Ayuntamiento a los feriantes”.



Diego Cruz quiere dejar claro que "el colectivo de feriantes de Almería puede estar tranquilo. Saben que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento, como viene haciendo desde el inicio de la pandemia con todos los sectores de profesionales y empresarios. Por eso, desde el Equipo de Gobierno trabajamos en un proyecto para que los feriantes puedan desarrollar su actividad muy pronto, siempre con las necesarias medidas de seguridad sanitarias, que es algo que parece olvidar el partido socialista, más preocupado en echar leña al fuego para sacar tajada política de la situación que en solucionarla".

