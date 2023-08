Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Agradecimientos del atleta Juan Carlos Castillo jueves 24 de agosto de 2023 , 18:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras su cuarto puesto en el Campeonato de Europa Sub-20 El atleta almeriense Juan Carlos Castillo ha querido agradecer el apoyo recibido durante el Campeonato de Europa Sub-20 de Atletismo, celebrado en Israel, después de alcanzar un cuarto puesto en un encuentro en el anexo del Power Horse Stadium y al que ha asistido el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes, Antonio Jesús Casimiro. Asimismo, el atleta ha querido recordar "todo el trabajo que hay detrás de este cuarto puesto" y ha reconocido que "el atletismo es un deporte noble, que transmite muchísimos valores y animo a que se practique como yo hice, desde pequeño", al tiempo que ha agradecido "el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Almería y el Patronato Municipal de Deportes", según ha relatado el Consistorio en un comunicado. Por su parte, Casimiro ha querido felicitar personalmente a Juan Carlos Castillo "por este nuevo éxito" y se ha mostrado "convencido que serán muchos más los que están por llegar", a lo que ha agregado que "el compromiso municipal sigue siendo total con el atletismo y espero que todos tengáis la oportunidad de seguir entrenando en Almería" Al hilo de lo anterior, el edil ha señalado que "en el deporte siempre se gana. Nunca se pierde", así como ha subrayado que "el fracaso, en el deporte, es no intentarlo". Juan Carlos Castillo viene de rozar las medallas en el último Campeonato Europeo de atletismo Sub-20, celebrado en Israel, donde ha alcanzado el cuarto puesto en la final de los 200 metros lisos. Un mes antes logró la medalla de oro en el Campeonato de España en Soria, y el año pasado, con 18 años, representó a España en el Mundial de Atletismo Sub-20, celebrado en Colombia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

