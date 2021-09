Sucesos Ampliar Agresión a un Vigilante de Seguridad de Securitas en Urgencias del Hospital Torrecárdenas. lunes 20 de septiembre de 2021 , 16:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Así lo ha denunciado la UGT



La Federación de Servicios a la Movilidad y el Consumo de UGT Almería ha denunciado la agresión sufrida por un Vigilante de Seguridad en el Servicio de Urgencias del Hospital Torrecárdenas en Almería el pasado viernes fue violentamente golpeado y lesionado al impedir la entrada del acompañante siguiendo los protocolos de seguridad del hospital y las medidas de prevención del Covid 19.



Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes día 17 de septiembre de 2021 a las 16:40 horas, cuando en acto de servicio y realizando sus funciones, un usuario del Servicio de Urgencias pretendía acceder de forma no autorizada a la zona de consultas para acompañar a un paciente.



Cuando el Vigilante de Securitas indicó al usuario que por motivos de Seguridad no podía acceder a dicha zona, este reaccionó de forma violenta agrediendo al trabajador y ocasionándole diversas lesiones que le han impedido incorporarse nuevamente a su puesto de trabajo.



Desde FeSMC UGT Almería “queremos denunciar que este tipo de hechos, los cuales no son un caso aislado ya que se vienen repitiendo demasiado a menudo, vienen motivados en nuestra opinión y entre otras causas por la falta de medios técnicos y humanos que sufren la mayoría de Servicios de Seguridad tanto en las Administraciones Públicas como en Entes Privados”.



Asimismo, FeSMC considera que es de justicia que estos trabajadores tengan una protección jurídica mayor y acorde a las labores de Vigilancia y Seguridad que desempeñan por la naturaleza de sus funciones, considerándose si fuese necesario Agentes de la Autoridad.



Por último, desde FeSMC UGT Almería insisten en la necesidad de que en los Pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para la contratación de Servicios de Seguridad de todas las Administraciones Públicas y Privadas, se establezca el aumento de personal así como de los medios técnicos y de autoprotección necesarios que garanticen la integridad física y la seguridad de los profesionales de la Seguridad Privada Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.